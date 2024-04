Rodrygo, duda para la "final" de Mallorca

El Real Madrid se jugará el pase a las semifinales de la Champions League el próximo miércoles 17 de abril en el Etihad Stadium, pero antes los blancos deberán visitar Son Moix. En el vestuario blanco, como ha afirmado Ancelotti en rueda de prensa, ven el partido en Mallorca como una "final" para poder llegar al clásico con al menos ocho puntos de diferencia y tener sentenciada la Liga.

Pero al entrenador italiano, le ha surgido un problema para visitar la isla, ya que Rodrygo Goes no se ha ejercitado en el entrenamiento previo al duelo a causa de un golpe. El problema para el brasileño parece leve, aunque desde Madrid no se descarta que pueda estar en Mallorca, de hecho, el técnico ha afirmado que el jugador está disponible. Aunque lo más normal, viendo lo que tiene por delante el conjunto blanco, sería reservar al extremo para que estuviese al máximo nivel ante el City y el FC Barcelona.

Los madridistas son líderes de la competición con ocho puntos respecto al Barça y saben que de no conseguir ganar en el campo mallorquín, la diferencia podría ser de tan solo cinco en Clásico. Así que los blancos no quieren pensar ni un segundo en la Champions y centrarse primero en cerrar el título liguero. Además, Son Moix se está convirtiendo en los últimos años en una plaza muy complicada para el Real Madrid, de hecho, la temporada pasada cayeron por 1-0.

Los planes del Real Madrid pasaban por ganar, aunque fuese por la mínima, al Manchester City en la ida en el Bernabéu para afrontar la vuelta con un planteamiento diferente al de la temporada pasada, donde se fueron goleados por los de Pep Guardiola. Ahora, tras el empate, los blancos saben que el partido en el Etihad será muy complicado.

El Madrid - Mallorca se jugará el sábado a las 18:30, mientras que el Cádiz - Mallorca justo después, por lo que los azulgranas jugarán con ventaja, ya que empezarán su partido sabiendo el resultado de sus máximos rivales. En el caso de una derrota blanca, los de Xavi podrían apretar para poner la Liga 'al rojo vivo' y poder ir al Bernabéu con esperanzas reales de remontar la diferencia madridista en puntos. Por lo que el Madrid quiere cerrar el título que parece más cercano antes de intentar la épica en el campo del City.