Ancelotti: "Yo nunca podría entrenar al Barça"

"Respeto al Barça y a Xavi, pero no me cambio por nadie. Estoy en el mejor club del mundo", declaró el técnico italiano en la previa del partido del Real Madrid contra el Villarreal El entrenador blanco elogió a Vinicius, un futbolista "que está marcando una época en el mundo del fútbol"

Carlo Ancelotti, exultante dos días después de ganar el clásico y clasificar al Real Madrid para la final de la Copa del Rey, aprovechó en la rueda de prensa previa al partido del conjunto blanco contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu para dejar muy claro que para él sería “imposible” entrenar al Barça. El técnico italiano aseguró que “no me cambio por nadie porque estoy en el mejor club del mundo” y se mostró “ilusionado” con el final de la temporada.

"Es imposible que entrene al Barcelona algún día. No me cambiaría por Xavi. Tengo la suerte de dirigir al Madrid, el mejor del club del mundo. Respeto mucho al Barça y a Xavi, pero estoy en un sitio donde la gente me quiere mucho. La temporada está muy viva, vamos a jugar la cuarta final y estamos satisfechos. Queremos acabar bien la temporada. Tenemos desventaja en Liga porque el Barcelona lo está haciendo muy bien. Nosotros pensamos que tenemos opciones en la Liga. Hasta que las matemáticas nos condenen, vamos a pelear", reflexionó el míster merengue.

Además, 'Carletto' explicó que "futbolísticamente" los partidos de la competición doméstica son muy importantes porque "van muy bien para mantener la forma". "Intentaremos luchar por el título hasta el final", avisó en una comparecencia en la que no escatimó en elogios hacia Vinicius. “Ha entrenado muchas veces los disparos a puerta. Ahora tiene más confianza y determinación en la finalización. Ha manejado muy bien muy bien la situación y ha mejorado mucho el tiro final. Vinicius está marcando una época en el mundo del fútbol y todo el madridismo espera que siga así. Está haciendo cosas muy importantes", valoró. El techo del brasileño, según su punto de vista, será la "continuidad".

"Avances" en las renovaciones estancadas

Ancelotti, que siente que no tiene que "demostrar nada a nadie" después de 1.272 partidos como entrenador –un número que tiene en mente "porque antes del clásico lo miré por casualidad"–, explicó que ve a sus futbolistas "unidos, ilusionados y enchufados". "También los que no están jugando. Esto es bueno para nosotros", añadió, visiblemente orgulloso. El entrenador blanco informó que se han producido "avances" en las negociaciones entre el Real Madrid y Benzema, Kroos y Modric para sus respectivas renovaciones: "Veo como siempre a los tres. Pueden tener momentos de mejor y peor nivel, pero esto le pasa a todos los jugadores. Ya lo dije en otra rueda de prensa, tenemos que valorar a los jugadores por su rendimiento, no por su edad. La energía de la juventud es importante, pero la forma de manejar los partidos de nuestros veteranos es impagable y no se puede encontrar en el mercado".

Por último, el preparador italiano celebró el buen rendimiento de David Alaba, que "está viviendo una temporada complicada por las lesiones" pero "en los últimos dos partidos nos ha ayudado mucho a mantener la portería a cero", e informó que, pese al 'susto', Rodrygo está en perfectas condiciones para jugar ante el Villarreal. "Ha llegado un poco tarde al entrenamiento porque tenía un problema personal. Está bien. Pienso que va a jugar", sentenció.