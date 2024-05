Rotaciones en el Real Madrid ante el Cádiz y pendientes de Montilivi

Seguro que hoy Carlo Ancelotti es hoy un tipo feliz con lo que sufre por no dar “los minutos que se merecen” a algunos de sus jugadores. Los pondrá ante el Cádiz, pero si lo hace es porque la prioridad es reservar a los ‘buenos’ para el miércoles ante el Bayern. La felicidad será plena al contar con Courtois, que deja atrás casi nueve meses de baja por lesiones y al que anunció de titular. La guinda al pastel sería ganar la Liga en caso de que los resultados le sonrían. Pero no tiene prisas, cada cosa a su tiempo y lo primero es intentar ganar al Cádiz con la unidad B en la que estará, además de Courtois, Militao y Güler, el más olvidado de la tropa.

Ancelotti tiene en la cabeza el partido ante el Bayern / Efe

Pero el italiano está en otra película, en la del miércoles cuando se enfrenten al Bayern en el Bernabéu por un puesto en la final de la Champions. En la Liga necesita sumar cuatro puntos para ganar el título (quedan 14 por jugarse), y tras acabar su trabajo ante los gaditanos se postrarán ante la televisión para ver el partido de Montilivi donde se juega un transcendental Girona-Barcelona, que puede ponerles el título en bandeja. Ocurra lo que ocurra, el italiano vivirá un sábado feliz, pero el domingo tendrá que volver a la realidad para preparar un nuevo reto.

Solo repetirá Nacho

Posibles onces de Madrid y Cádiz / SPORT

Ancelotti hizo nueve cambios en Anoeta pensando en el Bayern, y ante el Cádiz puede cambiar el equipo entero que jugó el martes en Allianz Arena. El único que puede repetir es Nacho, pero porque Alaba está lesionado. El resto serán los que vieron el partido de Múnich desde el banquillo. La principal novedad será la vuelta de Courtois a la portería 268 días después de superar dos lesiones de rodilla. También estará Militao, en su segundo partido en el once y que pasará un examen para ver si está en condiciones de jugar el miércoles ante los alemanes. Carvajal, que no jugó por sanción ante el Bayern y vuelve al once.

El Cádiz llega con el agua al cuello. Necesita sumar y retrasar el alirón madridista para agarrarse a la permanencia, de la que le separan más de cinco puntos. Pellegrino tiene problemas en la defensa con las lesiones Ousou, Luis Hernández y Meré. Fali y Chust serán los centrales con Iza y Javi Hernández en los laterales. El técnico cadista esconde sus cartas y no da pistas sobre los jugadores que elegirá: “Tenemos un plantel que se merecen todos jugar. Ya entró el otro día Guardiola, que llevaba tiempo fuera. Al final el entrenador decide, pero tengo mucha gente preparada”.