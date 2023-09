Ancelotti no cambia y sobrecarga de minutos a sus elegidos

Bellingham, Valverde, Rodrygo, Carvajal, Rudiger, Alaba y Tchouameni no descansaron ante la Real tras jugar con sus selecciones dos partidos El año pasado repitió la misma receta y acabó agotando a ese grupo sobre el que depositó la responsabilidad en todas las competiciones

Carlo Ancelotti no tiene nada que demostrar. Su currículo es impresionante, con una carrera repleta de éxitos en forma de títulos en casi todos los equipos para los que ha trabajado. Pero tiene ese lado oscuro que a veces se vuelve en su contra y que frena sus opciones de éxito. Le ocurrió la temporada pasada en el Real Madrid, basó el equipo en un grupo de jugadores a los que apenas dio descansos y acabaron agotados bajando su rendimiento en la segunda parte de la temporada para perder la Liga, caer eliminados en la Champions y salvar el curso ganando la Copa del Rey.

La Copa del KO nacional salvó su continuidad para cumplir el año que le quedaba de contrato. Y, también, la tentadora oferta que le llegó para entrenar a Brasil que le dotó de cierta aureola acompañada de elogios para que el Madrid aparcara las dudas y decidiera dar continuidad a la temporada que tenía firmada. A esto agregó la empatía que desprende su discurso como portavoz del club cuando comparece ante la prensa, y haber elevado a excelente su relación con Florentino Pérez, siguiendo las pautas que marca el presidente.

PUERTA CERRADA A ALGUNOS JUGADORES

Ancelotti lo ganó todo con el sextete sumando las dos temporadas. Pero su forma de administrar la plantilla deja claroscuros al cerrar el círculo de jugadores sobre los que deposita la responsabilidad en cada partido, dejando de lado otros recursos a los que no da salida. Es cierto que conoce mejor que nadie el día a día, que valora sus decisiones analizando los entrenamientos, pero cierra la puerta a jugadores sin darles la oportunidad de demostrar si tienen o no capacidad de rendir. Una opción de la que se beneficiaría el equipo si funciona, pero ni lo prueba.

La temporada acaba de nacer, apenas lleva seis partidos y ya repite la receta que utilizó el año pasado y que no dio los frutos esperados. Cargó de minutos a sus elegidos para que se arrastrasen al final de temporada, con un rendimiento muy por debajo del deseado. Es cierto que el Mundial partió por la mitad el curso y que tuvo muchos jugadores en Catar, pero lo mismo se puede decir del City, que arrasó en la Premier y se llevó la Champions. Quizá Guardiola supo dosificar mejor sus recursos para que llegaran a final de curso enchufados y con hambre.

LOS MISMOS DE SIEMPRE ANTE LA REAL

Tras el parón de selecciones Ancelotti ha insistido en mantener su apuesta ante la Real Sociedad con los de siempre y que coinciden con los que venían más cargados. Bellingham, Valverde, Rodrygo, Rudiger, Carvajal, Alaba y Tchouameni no descansaron. Siete jugadores que son parte del once que está configurando. Kepa, Kroos, Joselu y Fran García completaron su elección dejando en el banquillo a Modric, que sí llegaba con dos partidos casi completos jugados con Croacia y al que ha relegado a la suplencia. Extrañó que no pusiera a Camavinga que llegaba más descansado que Tchouameni.

El italiano se olvidó de Nacho, Lucas Vázquez y Brahim que no fueron convocados por España y prefirió a los de siempre pese a que este miércoles debutan en la Champions ante el Unión de Berlín y el fin de semana tienen una salida comprometida al Metropolitano para jugar un derbi siempre exigente. En definitiva, Ancelotti repite el patrón del año pasado pese a que la experiencia fue negativa. El italiano asegura que está contento con la plantilla, pero por sus decisiones demuestra que algo debe echar en falta al sacar siempre a los mismos.