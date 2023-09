El Real Madrid sobrevive a golpe de remontadas

Tercer partido de Liga que empieza perdiendo y que acaba ganando por salir distraído, como si necesitara un revulsivo para ganar Cuatro de cinco compromisos los ha ganado sufriendo, en el que los centrocampistas han tenido que salir al rescate para golear

El Real Madrid sigue sin fallar en la Liga con cinco victorias en cinco partidos, pero sufriendo a golpe de remontadas. Tres de los cinco encuentros los empezó perdiendo pero acabo ganando y alguno sobre la campana. Pagó caro salir distraído, como si necesitase un revulsivo para remar contra corriente. Almería (1-3), Getafe (2-1) y Real Sociedad (2-1) le llevaron al límite, pero consiguió superar marcadores adversos para llevarse el triunfo por la mínima y mantenerse al frente de la clasificación.

Algo no funciona en el equipo de Ancelotti. La solidaridad defensiva les sujeta pese a esos despistes iniciales que le obligan a tirar de físico, ir de menos a más, para imponer su calidad. Sus limitaciones ofensivas, con solo tres delanteros, les obliga a desplegarse en ataque para suplir esas carencias. De los 10 goles que han marcado cuatro son de delanteros (Vinicius, Rodrygo y dos de Joselu) y seis de centrocampistas, que han salido al rescate para complementar esas carencias (Bellingham 5 y Valverde).

RODRYGO NO DA EL SALTO

El equipo blanco responde en defensa en partidos comprometidos, en los que asume riesgos cuando se van al ataque para remontar. Es el menos goleado de LaLiga con tres tantos recibidos en cinco partidos, lo que no evita que sus defensas se sumen al ataque para ser claves asistiendo a sus compañeros. Cinco de los diez goles llegaron de pases de zagueros. Ante la Real Sociedad los dos goles llegaron en sendas asistencias de Fran García. Carvajal y Alaba (a Rodrygo y a Bellingham ante el Athletic), y Lucas Vázquez (a Bellingham contra el Getafe) fueron claves para conseguir las victorias.

Con Vinicius lesionado el ataque blanco reduce sus recursos al mínimo. Rodrygo es un jugador diferencial pero no acaba de dar el salto a decisivo. Sus incursiones están adornadas con magia, pero no afina en las áreas rivales y su aportación se limita a un gol y ninguna asistencia en 417 minutos. Un equipo como el Real Madrid no se puede permitir ese lujo si nadie complementa esa nulidad goleadora. Joselu cumple con sus dos goles, pese a que futbolísticamente desentone en un equipo que hace de sus combinaciones un ballet armonioso que muchas veces muere en sus pies.