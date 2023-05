Las reacciones de la prensa madridista tras la debacle del Real Madrid

Tras el 4-0 del Manchester City ante el Real Madrid, las reacciones de la prensa madridista no han tardado en llegar Hay varios señalados: Ancelotti, Florentino Pérez, jugadores...

El Manchester City de Guardiola arrasó en el Eithad Stadium con el Real Madrid. Un 4-0 donde lo peor no es el resultado, sino el partido en sí. Los 'sky blues' mostraron una superioridad aplastante a lo largo de todo el partido y enterraron al Real Madrid, que no olió prácticamente ninguna jugada buena a lo largo de todo el partido, sin ningún tipo de miramiento.

Una situación difícil de ocultar y que ha llevado a la prensa del Real Madrid a hacer autocrítica... o no. Sin duda, ha tocado señalar responsables de esta situación, pero la opinión merengue está de lo más revuelta.

Defensa del Real Madrid

José María Rodríguez (MARCA): "Poco que reprochar al Real Madrid, a pesar de su manifiesta inferioridad ante el City, donde no asomó ninguna de sus virtudes de la última década gloriosa. Esta vez claudica en la antesala de la final porque así tiene que ser. Porque es más normal no ganar la Champions que ganarla. Porque el resto mejoran cada año para intentar destronar al mejor. Honor para el equipo de las Cinco Copas, los Nacho, Carvajal, Kroos, Modric o Benzema".

Tomás Roncero: "El Madrid no ha dado sensación de miedo en ningún momento, no ha dado nunca miedo al City. Es frustrante, el Madrid no puede caer así de Europa. Pero cuidado, hay que mirar las cosas con perspectiva, el Madrid ha llegado a las semifinales de la Champions después de haber sido campeón, ha competido casi hasta la última recta".

Autocrítica

José María Rodríguez (MARCA): "No hubo pelea. El Manchester City de Pep Guardiola derrocó al Rey de Europa con todas las de la ley. Por fútbol, intensidad, orden y talento, goleando a un Real Madrid que no pudo ni competir. Inferior en el centro del campo, donde se deciden los partidos y los títulos".

Siro López: "El City ha sido muy superior. Hoy el City ha pasado por encima del Real Madrid. Incluso el resultado es corto. El City ha sido tremendamente superior. No recuerdo un meneo del tamaño del que hoy se ha llevado el Real Madrid".

Juanma Castaño: "Hoy el Madrid ha hecho una primera parte infame, o quizás el City ha conseguido que hiciera una primera parte infame. En la primera parte parecía un monigote como hacía años que no veíamos. Ha sido un baile increíble".

Tomás Roncero: Puedes caer eliminado con el City, por supuesto, un equipazo con un músculo financiero brutal que no tiene nadie más en Europa porque tiene esa posibilidad de ser un club estado. Pero no es normal que al Real Madrid le pasen por encima del minuto 1 al 93".

Ancelotti

MisterChips: "Ancelotti ha tirado la eliminatoria con el planteamiento que ha tenido al principio del partido. Lo que has hecho en el campo lo ha visto todo el mundo y es independiente del número de goles que te metan. Es una de las peores derrotas de la historia del Madrid en la Copa de Europa. Estoy convencido de que hoy ha sido el último partido en la Copa de Europa de Ancelotti y no va a seguir en el Real Madrid. Además, merecido, porque a esto que le ha pasado hoy en la Copa de Europa hay que añadirle el desastre de temporada que ha hecho el Real Madrid en la Liga".

Siro López: "Tampoco creo que Ancelotti haya estado acertado, creo que le ha pasado por encima Guardiola. El equipo ha estado muy atrás y a merced del City. Para mí la temporada es un 'bien', pero hay que tranquilizarse y Ancelotti se ha ganado cumplir el contrato que tiene hasta 2024. Vamos a darle pausa y a esperar".

Tomás Roncero: "Yo no creo que tenga que haber debate sobre el entrenador. Yo mantendría a Ancelotti y que cumpla su contrato hasta 2024. El Madrid tiene que fichar, hay que romper la hucha del cerdito. No puede esperar a 2024 y esperar a que venga Haaland o Mbappé, o los dos".

Courtois

José María Rodríguez (MARCA): "(El Real Madrid) se mantuvo con un tanteador decente gracias a Courtois, que evitó tres goles de Haaland con paradas antológicas".

Siro López: "Hoy es uno de esos encuentros en que ningún jugador te serviría, el único que se salva de la quema es Courtois, que ha sido el mejor. Del resto, ninguno ha estado al rendimiento de un equipo que ha llegado a semifinal de la Champions y que es todavía el campeón de Europa".

Tomás Roncero: "4-0 y gracias a Coutois. Si no, habría sido una goleada para no salir a la calle en varios días. Es cierto que ellos han jugado muy bien, que nos han sometido, sabíamos que el City jugaba así, pero daba la sensación que en el minuto 5 el Madrid habría pedido ya la hora al árbitro. Menos mal que el grandullón de la clase (Haaland) se ha ido de esta eliminatoria sin marcar un gol".