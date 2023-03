Ancelotti: "Yo no necesito informes de árbitros"

El técnico del Real Madrid se ha pronunciado entorno a la polémica arbitral que afecta al FC Barcelona "Nunca los he necesitado, siempre me he informado por mí mismo ", dijo el italiano sobre los informes

Carlo Ancelotti no ha desaprovechado la oportunidad para decir la suya sobre los 'famosos' informes arbitrales que han revolucionado la actualidad del FC Barcelona. Preguntado en rueda de prensa sobre la polémica, el italiano ha apuntado que él "no los necesita" y que "conoce a los árbitros".

El técnico italiano quiso explicar por qué no es necesario disponer de informaciones exclusivas sobre el arbitraje que afecta al Real Madrid, en este caso. Su forma de preparar los encuentros es otra.

"No los necesito, yo conozco a los árbitros. Siempre me he informado por mí mismo. En los últimos tiempos, el hecho de que tengas un montón de partidos, hace que tengas mucho conocimiento de los árbitros de Primera División; no necesitas un informe, no necesito ayuda en este sentido", declaró.

Hasta ahora, ni el Real Madrid ni Florentino Pérez se han pronunciado al respecto, a diferencia del comunicado general de la gran mayoría de clubes de LaLiga Santander. El silencio indigna a la afición madridista.

Sobre la polémica añadida entorno a Vinicius, que sigue en el ojo del huracán, el técnico ha declarado que sabe lo que tiene que hacer. "No me preocupa porque veo a un jugador que está concentrado en lo que tiene que hacer. Lo importante es que Vinicius no pierda las ganas ni la ilusión", explicó.