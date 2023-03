Ancelotti se la juega en 16 días

El técnico del Real Madrid afronta un primer examen entre el 2 y el 18 de abril que será decisivo de cara a su continuidad Lo que ocurra en la eliminatoria ante el Chelsea y el partido de vuelta ante el Barcelona puede precipitar la decisión de Florentino Pérez

Los últimos tropiezos ante el Barcelona han colocado a Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, en una situación delicada. Pese a que tiene un año más de contrato, el italiano sabe que su continuidad pasa por conseguir un mínimo de objetivos de aquí a final de la temporada. Y tiene un primer examen por delante que se alargará dieciséis días y será decisivo.

El futuro de Ancelotti dependerá mucho de lo que ocurra entre el 2 y el 18 de abril, periodo que arrancará con la visita del Valladolid al Santiago Bernabéu en la Liga y concluirá con el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, que le enfrentará al Chelsea en Stamford Bridge. Lo que suceda en los próximos seis partidos que afrontará su equipo tras el parón de selecciones puede precipitar la decisión de Florentino Pérez, presidente madridista.

La eliminatoria ante el Chelsea será clave. Si el Real Madrid no elimina al equipo londinense, el italiano estará sentenciado. Ya no le quedarán más prórrogas, una vez los dirigentes madridistas han comprobado que Ancelotti no es capaz de mantener al equipo donde lo puso la temporada pasada y la primera parte de la presente. Sin opciones de ganar la Liga, la Champions es la única tabla de salvación que le queda al técnico, porque una remontada en el Camp Nou en la Copa sería solo un premio de consolación.

OBJETIVOS

Los objetivos que Ancelotti tiene marcados de aquí a final de curso pasan por mantener la segunda posición en la Liga reservando fuerzas para la Champions a la espera de poder tomarse la revancha en la Copa el próximo 5 de abril en el Camp Nou. El Real Madrid está obligado a remontar el 0-1 de la ida para poder estar presente el 6 de mayo en la final que se disputará en La Cartuja.

En la Liga tiene por delante dos encuentros en el Bernabéu ante el Valladolid (2 de abril) y el Villarreal (8) y entre los dos compromisos ante el Chelsea (el 12 en Madrid y el 18 en Londres) deberá visitar al Cádiz (16). Sumado el de Copa, en total serán seis compromisos que marcarán el destino del técnico madridista, aunque tampoco le garantizarán su continuidad.

En caso de superar este primer examen, al equipo madridista le quedaría todavía pendiente la eliminatoria de semifinales de la Champions (su rival saldrá del duelo entre el Bayern de Múnich y el Manchester City). Ancelotti necesita sumar muchos puntos a favor de aquí a final de temporada.