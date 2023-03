El Real Madrid de Ancelotti se desploma en 2023

Tras una buena primera parte de temporada, ganó el 79,16% de los partidos, ha caído al 57,89% desde que comenzó el año En la Liga es se ha dejado 15 puntos de 33; ganó el Mundialito, pero perdió la Supercopa de España; solo en la Champions ha dado la talla

La irregularidad es la nota predominante del Real Madrid de Ancelotti desde que comenzó 2023. Tras una buena primera parte de la temporada en la que ganó el 79,16% de los partidos disputados, ha caído más de 20 puntos desde que comenzó el año para sumar el 57,89% de victorias. Pero es en la Liga donde más se ha notado que está subido a una montaña rusa que marca su irregularidad, donde se ha dejado 15 de los 33 puntos en juego, lo que le aleja casi definitivamente de renovar el título ante un Barcelona que le ha tomado la medida.

Los blancos han sido incapaces de ganar dos partidos seguidos de los once que han disputado salvo en una ocasión (Elche y Osasuna), ha alternado derrotas, empates y victorias con demasiada continuidad para alejarse de un liderato del que fue dueño hasta primeros de noviembre, para compartirlo con el Barça hasta final de año (empatados a 38 puntos) y dejarse ir a partir de entonces hasta los 12 actuales. Ha perdido tres partidos (9 puntos) y ha empatado otros tres (6 puntos) para desilusión de su afición, que ha sufrido traspiés inesperados como la derrota en Mallorca o los dos empates en el Bernabéu contra la R. Sociedad o el At. Madrid.

UN EQUIPO SIN ENERGÍA

El primer tropezón serio que acabó con sus ilusiones de ganar el sextete lo sufrió en Riad al caer de manera clara y contundente en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. Aquel 1-3 dejó secuelas en un equipo que ya no ha vuelto a ser el mismo, ha perdido la seguridad en sí mismo que solo muestra con cuentagotas en partidos puntuales. Es un equipo inseguro, al que se le ve justito de energía y que ya no sorprende a nadie salvo a los rivales que no le siguen jornada a jornada. Eso le abrió la puerta para pasearse en el Mundial de Clubes que se adjudicó de manera contundente ganando al Al Alhy egipcio y al Al Hilal saudí.

En la Copa del Rey dio la de cal en los cuartos ante el At. Madrid tras deshacerse del Cacereño en octavos, pero se volvió a topar con el Barcelona para dejar la eliminatoria cuesta arriba tras perder de nuevo y esta vez en el Bernabéu (0-1). Solo en los octavos de final de la Champions ante el Liverpool ha sido el equipo autoritario del primer año y medio de Ancelotti al mando, en el que ganó cuatro títulos con buen fútbol y esa energía que ahora se funde más de lo deseado para sus intereses. Tiene una plantilla corta que el italiano hace más corta al no explotar todos sus recursos y la sobrecarga con un calendario apretado le lleva a esta montaña rusa que vive en los casi tres meses de 2023.