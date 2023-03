El mejor once de Ancelotti no puede con el Barcelona

Tres derrotas en cuatro partidos: perdió un título, la Supercopa de España, se ha dejado media Liga este domingo y peligra la Copa si no levanta el 0-1 de la ida El italiano lo ha intentado repitiendo el mismo equipo que perdió en la Copa en el Bernabéu sin cambiar nada impulsado por ser el que eliminó al Liverpool

El FC Barcelona está llevando al límite las ideas de Carlo Ancelotti. El italiano tiene números negativos ante el equipo de Xavi, que le ha ganado los tres partidos que les ha enfrentado en 2023, después del triunfo de los blancos en Liga jugado en octubre de 2022. Tres-uno a favor de los azulgranas, con el detalle de que el domingo puso el mismo once que en la ida de la Copa Rey jugado en el Bernabéu que también perdió (0-1). Quizá repitió tras ganar al Liverpool hace cinco días en la Champions (1-0), y que sirvió para confirmar la ventaja obtenida en Anfield (2-5) para eliminar al equipo inglés. Ante el Barça son cuatro partidos con tres derrotas de las siete que ha sufrido esta temporada: perdió un título, la Supercopa de España; se ha dejado media Liga este domingo y peligra la Copa si no levanta el 0-1 de la ida.

Ancelotti solo ha repetido un once en los 43 partidos que llevan disputados, y lo ha hecho tres veces, con dos derrotas y una victoria. El italiano es de los que deposita toda la responsabilidad en una serie de jugadores inamovibles. Un once en el que aparecen Nacho y Rudiger en lugar de Alaba y Mendy, a los que han sustituido con garantías desde que se lesionaron. Este domingo mantuvo la misma estructura, un 4-4-2 que el Barça volvió a superar favorecido por las escasa amenaza ofensiva de un Madrid más preocupado en las transiciones defensivas que atacantes. Se adelantó en el marcador, pero con el paso de los minutos empezó a quedarse sin energía por la falta de frescura de muchos de sus jugadores, a los que les pesan las piernas. El dato es que los dos goles culés llegaron al final del primer tiempo y del partido.

NO SORPRENDE A NADIE

La gestión de la plantilla y la filosofía futbolística de Ancelotti no sorprende a nadie. Los rivales conocen muy bien las pocas combinaciones que hace en el once, en el que aparecen casi siempre los mismos, salvo que estén lesionados. Un equipo de una calidad indiscutible y capaz de ganar al mejor, pero cuando falta frescura los rivales le anulan con facilidad al no utilizar su mejor arma que es la velocidad en el atraque apoyado en la calidad de sus jugadores. El calendario está siendo salvaje con los blancos, pero Ancelotti no ayuda por la falta de rotaciones que devuelvan el oxígeno a los más castigados, jugadores que repiten de manera sistemática.

Igual ya es tarde para empezar a dar entrada a futbolistas frescos como Ceballos, Asensio, Rodrygo o Tchouameni, por no mencionar a Hazard, Odriozola, Vallejo o Mariano, que ni nos acordamos de como juegan. Jugadores frescos para reactivar al equipo en los partidos menos comprometidos. Pero a Ancelotti aún le queda una última bala para intentar desquitarse del Barcelona, aunque ya esta temporada no podrá equilibrar la balanza. Será en la vuelta de la Copa del Rey en el Nou Camp (5 de abril), donde necesita ganar para remontar. En contra, que ocho de sus fijos no descansarán al jugar con sus selecciones, y los cuatro que tendría de refresco también han sido convocados. Eso y repetir lo mismo planteamientos de sus últimos partidos, facilitaría la tarea a Xavi para plantarse en la fina de la Copa