Ancelotti: "Tenemos calidad para crear problemas al City"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha asegurado este martes en la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester City, que no descarta ganar en el Etihad y que las estadísticas están para romperlas (el equipo blanco nunca ha ganado allí).

"No tenemos que mirar lo que pasó en la ida, solo lo que puede pasar mañana. Se trata de competir, luchar, tener confianza... El partido será igualado y todo puede pasar. Nosotros tenemos la confianza que tenemos calidad para crear problemas al rival", ha asegurado.

Agregó que nada le quita el sueño, aunque matizó que igual podría quitárselo "si como demasiado esta noche". Apuntó que nada le quita el sueño porque "tengo mucha confianza en mis jugadores y en lo que hemos hecho esta temporada. Nada me quita el sueño".

Bellingham y Haaland

De Bellingham comentó que, como a todos los jugadores, le pide "trabajar por el equipo, compromiso, actitud... Ha marcado muchos goles cuando nadie lo esperaba, pero lo que siempre le pido es trabajo para el equipo. Y eso se nota porque, por ejemplo, somos el equipo menos goleado de la Liga". Del jugador inglés agregó que "es un jugador moderno, con calidad, fuerte físicamente, puede cubrir muchos espacios. Será un jugador importante en el futuro del Real Madrid. Es muy maduro y profesional".

Del Manchester City confesó que no reserva ninguna sorpresa para Guardiola: "No haré magia. Nos conocemos bien. Que esté tranquilo", dijo. Y sobre Haaland, el goleador del equipo ingles, que apenas pareción en el partido de ida, aseguró que "sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos del City. Y que no haya aparecido es mérito de nuestra defensa".