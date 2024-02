De Almería a Leipzig: el Madrid se 'abona' a la cooperación arbitral

Últimamente no hay partido del Real Madrid sin que se deba hacer alusión al tema arbitral. Con el famoso partido ante el Almería en el Bernabéu con aquel protagonismo desmedido de Hernández Maeso y Hernández Hernández, esta noche en Leipzig el bosnio Peljto ha vuelto a influir en el devenir del encuentro.

Muy pronto, cuando apenas se habían jugado dos minutos el RB Arena, jugada polémica. Un córner era rechazado de puños por Lunin; en el rechace, Schlager le pega mordido, pero ese remate se convierte en una asistencia de oro para Sesko, que anota el 1-0. Casi al momento, el linier levanta el banderín y señala fuera de juego.

NO MOLESTA A LUNIN

En la repetición se ve claramente como hay dos jugadores por detrás del delantero del cuadro alemán, por lo que el gol era legal. Pero se decide anularlo porque se interpreta que Henrichs participa y molesta a Lunin. Por muchas repeticiones que se vieran, en ninguna era manifiesto que el futbolista alemán incomodarla al ucraniano. Incluso Mateu Lahoz en la retransmisión no daba crédito: “Es una locura anular un gol por eso, esto no es fútbol”.

Irfan Peljto, árbitro del Real Madrid- Leipzig / efe

Después de esta decisión tan trascendental, el Leipzig siguió apretando y tuvo varias claras, pero las marró y lo acabó pagando caro. Aún habría varias acciones polémicas más. Por ejemplo, dos cartulinas amarillas perdonadas a Camavinga por dos entradas duras para parar sendos contragolpes del Leipzig. Cabe recordar que el galo era el único jugador apercibido en el Madrid y se hubiera perdido el choque de vuelta.

Otra ‘batalla’ se libró en el costado izquierdo del ataque teutón entre Xavi Simons y Dani Carvajal. El madridista se empleó en varias ocasiones con excesiva dureza. En una en concreto realiza una entrada a destiempo y Peljto no señala ni falta. En la repetición se ve cómo sí impacta al ex del Barça. Y, para más inri, después de la acción va a recriminarle por hacer teatro. Ahí se enganchan, por cierto, Rose y Ancelotti por no tirar el balón fuera tras quedarse tendido el jugador neerlandés en el césped.