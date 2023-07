Advertencia del sindicato de futbolistas francés al PSG sobre Mbappé

Philippe Piat, presidente dela UNFP, abordó en los micrófonos de RMC la situación de Kylian, que no participa en la gira del club parisino por Japón Cuando se cierre el mercado de fichajes si no hay un acuerdo entre las partes, se deberá reconducir la situación para no caer en la ilegalidad

Philippe Piat, presidente de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnel (UNFP), el sindicato de futbolistas francés, lanzó una advertencia al presidente del PSG Nasser Al Khelaïffi en una entrevista concedida a 'RMC': respaldarán al delantero internacional francés en el caso de que persista el litigio con el club.

"La situación reglamentaria permite al club hacer con su plantilla lo que quiera", admitió Philippe Piat sobre la decisión actual de dejar a Kylian Mbappé al margen de la plantilla con el resto de descartes y de no incluirlo en la lista que participa en la gira por Asia,

Sin embargo, añadió: "Después del 1 de septiembre", cuando se cierre el mercado de fichajes de verano, "las cosas tienen que volver a su cauce. Es una coincidencia que el mercado de fichajes termine el 1 de septiembre. Permite al club gestionar su plantilla hasta un momento dado. Después de eso, no puede hacer lo que quiere. La capacidad de organizarse con el entrenador", reflexionó en RMC .

Límite para Mbappé-PSG, 1 de septiembre

Philippe Piat puso en aviso al PSG. Si no se encuentra una solución a este conflicto, el sindicato "estará obligado a pedir el respeto de las normas". El dirigente de los futbolistas profesionales de la UNFP fue muy concreto al añadir que en este sentido los textos legales están encaminados "para permitir que Mbappé entrene con normalidad, probablemente para obligar al club a jugar con él porque de lo contrario sería un acoso (laboral)".

Philippe Piat fue contundente al añadir que de mantener la deicisón de que Kylian Mbappé se mantenga al margen de la plantilla de Luis Enrique Martínez "sería ilegal en términos de derecho laboral".

De ahí que si el PSG insiste en mantener su postura y aplica al internacional galo la 'fórmula Rabiot', "se implementarán sanciones si un jugador es baja por motivos no deportivos. Se implementarán procedimientos", concluyó Piat.