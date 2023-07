¡Neymar confirma que se queda en el PSG!

El brasileño niega una salida de París y quiere cumplir contrato Espera ir a por la Champions este año

Neymar acaba con el culebrón de su futuro. El jugador brasileño dejó muy claro en una entrevista en 'youtube' con el periodista Casimiro Miguel, que no piensa escuchar ofertas y que ha tomado la clara decisión de continuar en París. "Espero jugar con el PSG esta temporada. Tengo contrato con el club y lo seguiré cumpliendo", afirmó la estrella brasileña ante los rumores que lo colocaban fuera del equipo por su irregular rendimiento de las últimas temporadas.

Neymar aseguró que se siente a gusto en el PSG. "Me siento querido por los aficionados. Estoy sereno y preparado para realizar una buena temporada. Estoy convencido de que vamos a lograr éxitos en el futuro porque el proyecto es bueno".

Pese a todo, Ney reconoció tener cierta frustación por no haber ganado la Champions en París. "Estábamos con Mbappé y Messi y todo el equipo. Grandísimos jugadores pero no ha podido ser. Es una competición complicada y a veces ha sucedido que equipos con grandísimos jugadores no la han ganado".

La llegada de Luis Enrique al club parece que ha apaciguado las aguas con Neymar, un jugador que estaba en el disparadero. El PSG se mostró abierto a una posible salida y el Chelsea tanteó la operación pero no se llegó a nada. Ney tiene un contrato altísimo hasta el 2027 y parece inviable que pueda salir salvo que se rebaje mucho el salario.

