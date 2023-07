Neymar, sobre Messi: "Fueron años difíciles para nosotros"

El extremo brasileño se ha referido a la salida del 'astro' argentino del París Saint-Germain en una entrevista Neymar ha reconocido que fueron años difíciles juntos, aunque cree que la decisión de fichar por el Inter de Miami ha sido la acertada

No es un secreto que la etapa de Leo Messi en París no fue como el rosarino deseaba. El 'astro' argentino no acabó de adaptarse a su nuevo equipo en los dos años que estuvo en Francia a pesar de estar rodeado de grandes jugadores en la ciudad parisina.

Sobre la etapa del argentino en París se ha referido su amigo Neymar. El extremo brasileño ha explicado la salida del 'astro' argentino del París Saint-Germain en una entrevista en la que ha reconocido que fueron años difíciles juntos.

Neymar ha explicado los motivos de su salida en una entrevista en 'youtube' con el periodista Casimiro Miguel: "Lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG. Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido. Vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección. Fueron años difíciles juntos".

El extremo brasileño no ha escondido su decepción por no poder conquistar la Champions, el objetivo principal del proyecto parisino: "Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos, pero desgraciadamente no sucedió", ha concluído.