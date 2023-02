¡Sergio Ramos habla de su retirada!

El defensor del Paris Saint-Germain habló en la web de la UEFA sobre el futuro "Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador", dijo

El defensor del París Saint-Germain, Sergio Ramos, prepara el choque de ida de los octavos de final de la Champions ante el Bayern Múnich. El camero volverá a la zaga de Galtier para comandar la retaguardia, y atendió a la web de la UEFA en la previa del encuentro para hablar, entre otros temas, sobre su futuro.

"Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años. Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas que no se pueden hacer con el fútbol, como esquiar, llevar a los niños de vacaciones sin presión, llevarlos a clases de tenis... intentar tener una vida normal", dijo el central a la UEFA.

"Tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Lo he hecho toda mi vida y es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro", añadió.

Sobre el partido, Ramos comentó: "Cuando pienso en el Bayern, pienso en el día que marqué contra ellos en 2014. Por supuesto, sabemos que es uno de los mejores equipos a los que nos podemos enfrentar, un reto enorme. Pero superarlos sería un mensaje muy positivo que enviar al mundo. Para ganar la Champions League hay que ganar a los mejores, y el Bayern está entre ellos todos los años".