"El arbitraje del Chelsea - Barça fue una vergüenza"

Didier Drogba recuerda las equivocaciones del colegiado Tom Henning Øvrebø en las semifinales de la Champions League 2008-2009 "Conocí a algunos jugadores del Barça de ese partido. Me dijeron que no sabían ni entendían lo que pasó esa noche. Nadie lo hizo", asegura el exdelantero de Costa de Marfil

Ha pasado mucho tiempo, pero hay partidos que no se olvidan, sobre todo, por la trascendencia de los mismos y más aún si la polémica estuvo presente.

Uno de ellos es la célebre segunda eliminatoria de semifinales de la Champions League 2008-2009 entre el Chelsea y el Barcelona, recordado por el gol en el último minuto de Andrés Iniesta que impulsó a los azulgrana a la final, pero sobre todo por la errática actuación del árbitro internacional noruego Tom Henning Øvrebø.

Según se vio en el partido, Øvrebø podría haber dado al menos tres penaltis para los blues de Guus Hiddink, pero no lo hizo.

Al respecto y pese al tiempo transcurrido, volvieron a hablar sobre el tema Didier Drogba y al exárbitro internacional francés Tony Chapron en el programa 24 minutos de Canal+.

Según Chapron, Øvrebø perdió la cabeza aquella fatídica tarde del 6 de mayo cuando le dio por error un tiro libre al Chelsea, en lugar de un penalti, cuando Daniel Alves cometió una falta sobre Florent Malouda en el área del Barcelona en la primera mitad: "Es el momento clave del partido" , afirmó Chapron. Porque sabía que se había equivocado. Señaló la falta pero no quiso que fuera penalti. Pero la ley es clara. Cualquier falta en el área significa es penalti. O sancionas la falta o no. Al dar un tiro libre, sabía que lo había estropeado. Dos minutos más tarde, Drogba fue derribado en el mismo palco por Eric Abidal, pero Øvrebø no quedó impresionado. "Podría haber salvado su actuación y habríamos olvidado su error anterior”.

La leyenda del Chelsea Didier Drogba reveló a Chapron que Øvrebø nunca se comunicó con él durante todo el partido. A veinte minutos del final, Drogba salió cojeando del terreno de juego cuando el Barcelona quedó con un hombre menos por expulsión de Abidal: "El entrenador no me preguntó cómo estaba ni cómo me sentía. Ya había jugado con un dolor más fuerte que ese, reveló Drogba. Si me hubiera quedado, los dos centrales del Barcelona me hubieran superado. Entra Belletti, es un defensa. Sin mí, Gérard Piqué puede jugar mucho más alto ahora. En el mediocampo, ahora estábamos cortos de personal”.

"No creo que Øvrebø tuviera algo en contra del Chelsea o que el juego estuviera amañado. Simplemente perdió el rumbo ”, agregó Chapron. En el minuto 79, el delantero francés del Chelsea, Nicolás Anelka, es derribado en el área tras un duelo con el Yaya Touré del Barcelona. Según Chapron, esto pudo haber sido un penalti, pero Øvrebø no lo señaló porque no estaba cerca de la acción. El exárbitro francés apuntó que seguro le hubiera encantado tener VAR este día. “Yo también", agregó Drogba.

Una mano descarada de Piqué enloqueció a Stamford Bridge, pero de nuevo Øvrebø le negó al Chelsea un penalti bastante obvio. El árbitro agitó los brazos como si no hubiera falta, así que vio algo. Pero dijo que no había nada que pitar”, añadió Drogba. Le acaba de sacar una tarjeta roja al Barcelona, no tenía ganas de dar una segunda. Tenía miedo de eso. "No debes arbitrar un partido de esa magnitud si tienes miedo de tomar decisiones", afirmó Drogba.

Chapron se preguntó si el árbitro noruego pensó inconscientemente, que una final contra Chelsea y Manchester United, que se clasificó el día anterior sobre Arsenal, no habría sido una gran publicidad para la Liga de Campeones. Porque esos mismos equipos se enfrentaron en la final el año anterior.

Después del gol de Iniesta y ya en el minuto 95, Samuel Eto'o desviaba con el brazo una volea de Michael Ballack en el área de penalti. Una vez más, Øvrebø no estaba interesado en pitar nada y fue perseguido por el mediocampista alemán: "Está huyendo, está huyendo", reflexionó Chapron. "Allí todos se volvieron locos", recordaba Drogba. Mira, yo no creo en teorías conspirativas pero cuando pasa algo así, con el árbitro a dos metros de la acción, después de tanta acumulación de hechos… Es una vergüenza".

Al final del partido, Drogba, furioso, se enfrentó a Øvrebø: "Le dije que era una vergüenza y que la gente se acordaría de él", revela el exdelantero del Chelsea: "Estaba contenido pero quería decirle ciertas cosas, pero nunca golpearía a un árbitro".

Cuando Chapron le pregunta qué haría si se encontrara con Øvrebø ahora, Drogba responde que le daría la mano: "Tiene suerte de que gané la Champions League más tarde", dijo Drogba. "No hay resentimientos. El tiempo pasa factura. Más tarde conocí a algunos jugadores del Barça de ese partido. Me dijeron que no sabían ni entendían lo que pasó esa noche. Nadie lo hizo".