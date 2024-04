Operación Puente de Menai: en qué consiste este protocolo de la Familia Real británica

La Familia Real británica no está atravesando un buen momento. Kate Middleton anunció en marzo a través de un comunicado en formato vídeo que padece cáncer y que ya está sometiéndose al tratamiento de quimioterapia preventiva que le han recomendado desde su equipo médico.

Además, el rey Carlos III también está luchando contra un tumor desde hace varios meses.

En este contexto, hoy se habla en redes sociales de la denominada Operación Puente de Menai, un protocolo del Palacio de Buckingham que permite a la organización respoonder de forma rápida ante una eventural muerte del rey Carlos III.

Según explican desde The New York Post, la salud del monarca ha empeorado en los últimos días y los responsables de Palacio actualizan constantemente los planes para un posible funeral. Información contrastada también por The Daily Beast, diario que concluye que el pronóstico "es nada bueno".

"Evidentemente, está decidido a vencer el cáncer y se lo están dando todo. Todos son optimistas, pero él se encuentra realmente mal, más de lo que dejan entrever", revela un conocido de la Familia Real británica que ha hablado desde el anonimato.

Ahí es donde surge la Operación Puente de Menai, que no es más que el conjunto de planes y actuaciones del funeral de Carlos III en caso de que un día muera. Una operación que está actualizándose casi a diario en función a la evolución del estado de salud del monarca.