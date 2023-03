Sergio Ramos no entrena y es seria duda en el PSG

El defensa andaluz, con molestias en el sóleo, puede perderse la cita liguera ante el Olympique de Lyon Ramos, que acaba de cumplir 37 años, ha vivido unos días agitados por los rumores que le vinculan al fútbol saudí

Nueva piedra en el zapato para Christophe Galtier y el PSG. Sergio Ramos es seria duda para el trascendental encuentro liguero que los parisinos afrontan este fin de semana ante el Olympique de Lyon, uno de los grandes clásicos de la Ligue 1.

Según informa 'As', el zaguero de Camas no se ha ejercitado con el PSG este viernes por molestias en el sóleo y está en el aire su participación en el encuentro ante los lioneses.Sergio Ramos arrastra desde hace unas dos semanas dolores en el músculo que le han impedido entrenarse con normalidad. Ya antes del parón internacional, el exinternacional no pudo jugar contra el Rennes, encuentro que los parisinos perdieron 0-2 en el Parque de los Príncipes en medio de un ambiente tempestuoso.

El que fuera central madridista, que acaba de cumplir 37 años, está viviendo una temporada accidentada por culpa de unas molestias musculares que no acaban de remitir, y que han convertido en intermitente su presencia en los planes de Galtier.

Estas lesiones recurrentes frenan también al club galo a la hora de acometer la posible renovación de Ramos. El Al-Hilal de Arabia Saudí, club rival del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, se ha descolgado con una oferta al camero de 30 millones de euros limpios por temporada, cifra inalcanzable para el PSG y que ha acabado de enrarecer el panorama en torno al central español.