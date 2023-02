Ramos: "Ya no me sorprende lo de Messi"

El de Camas se deshizo en elogios hacia el astro argentino, del que ahora se alegra de tenerlo en su equipo Ambos jugadores llegaron en 2021, tras varios años enfrentados con el Barça y el Madrid

Tras varios años enfrentados con el Barça y el Real Madrid, en los que tantas 'chispas' saltaron entre ambos, ahora celebran juntos las victorias de su nuevo combinado, al cual llegaron en 2021 después de desvincularse de los equipos españoles.

Muchos todavía se están acostumbrando a ver a Sergio Ramos celebrar con Messi los tantos del astro argentino, y festejar junto a sus respectivos compañeros las victorias del conjunto parisino. Sin embargo, para el defensor hay algo que no es una novedad, y son las acciones decisivas del exazulgrana, que tantos puntos da al equipo que representa y que tanto ha llegado a sufrir en sus tiempos vestido de blanco.

"Ya no me sorprende lo de Messi. En el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy. Me alegro de que ahora esté en mi equipo" declaró el defensor español tras la victoria agónica de hoy ante el Lille.