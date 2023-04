¡El PSG ya 'no cuenta' con Messi ni Neymar en la campaña de abonados!

El videoclip de la campaña de renovación para la temporada 2023/2024 lo protagoniza Kylian Mbappé, sentado en las gradas del Parque de los Príncipes Las últimas señales parecen indicar que Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos apuestan por un proyecto en el que la nómina de la MNM no tiene cabida

El PSG envió este miércoles a sus abonados el videoclip de su campaña de renovación para la temporada 2023/2024, con un monólogo de Kylian Mbappé, sentado en las gradas del Parque de los Príncipes, en el que el atacante francés deja claro su apego por el club. Un discurso intercalado con imágenes de partidos, aficionados y jóvenes futbolistas del París Saint-Germain, como por ejemplo Ismaël Gharbi, Warren Zaire -Emery y Nuño Mendes. ¿Las grandes ausencias? No aparecen en ningún momento Leo Messi, pendiente de un posible regreso al Barça o una nueva aventura por Europa, ni tampoco el atacante brasileño Neymar. Si la polémica aún no estaba servida en el PSG, ahora ya lo está del todo. Kylian Mbappé se ha pronunciado con un contundente comunicado asegurando que desconocía la existencia del vídeo y que no está nada de acuerdo con el mismo.

"El ambiente, el terreno, la atmósfera… El Parque de los Príncipes envuelve muchas cosas, es el 12º hombre, es lo que nos da fuerza adicional para librar nuestras batallas", destaca Mbappé. "Ser parisino es estar orgulloso de lo que eres, de lo que representas, orgulloso de ser ambicioso, de querer hacer cosas, de querer ganar, de superarte siempre y nunca olvidar de dónde venimos"

"Hablo también en nombre de todos los jugadores, de todo el club, de los que no han podido venir, para demostraros lo importante que sois para nosotros", explicó el delantero francés en su intervención para el Collectif Ultras Paris. "Desafortunadamente, no siempre podemos manifestarlo. Nos gustaría hacer más, siempre podemos hacer más, pero aquí está. No somos nosotros contigo, somos todos juntos. Sé que este año no ha sido el mejor de los años. No cumplimos con las expectativas del club, las tuyas y las nuestras también. Todos queremos seguir juntos para terminar bien la temporada, ganar el campeonato...", continuó hablando Mbappé, en un discurso unificador cerca del Parque de los Príncipes, que encaja perfectamente con el clip difundido por el PSG y titulado “Grand Paris, grande famille”, y al que solo acudieron junto al atacante francés Achraf Hakimi y el portero Gianluigi Donnarumma.

El PSG parece apostar por un claro líder y estandarte del combinado parisino, que lidere un nuevo proyecto y que cumpla con los objetivos principales del club, entre los que se encuentra con la ansiada Champions League. París solo quiere un rey, y ese es Mbappé.

Las últimas señales parecen indicar que Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos apuestan por un proyecto en el que la nómina del MNM (Mbappé-Neymar-Messi) no tiene cabida, por lo que las salidas del astro argentino y el crack brasileño podrían hacer posible armar un nuevo equipo con un único hombre al frente: Mbappé.