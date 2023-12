¿Qué pasa con Luis Enrique y Mbappé?

Desde Francia apuntan a un deterioro de la relación entre Luis Enrique y Mbappé. El francés, que ya muestro señales de indignación tras el partido de Champions en Dortmund, no está satisfecho con su rol en el equipo. Todo viene marcado por la posición que últimamente está poniendo el técnico asturiano a su estrella -como '9'-, algo que a la estrella francesa no le hace ninguna gracia porque ya lo había dejado claro en más de una ocasión. Y a esto hay que añadir que el cruce de palabras en el que el fuerte ego de los dos pudo desembocar en una disputa que no fue a mayores.

Mbappé no entiende al asturiano

La relación de la estrella del PSG con Luis Enrique ha sido buena desde el inicio de temporada, pero tampoco se atisba una afinidad total entre los dos. El respeto es mutuo, de eso no hay duda, pero las últimas declaraciones de Lucho y la actitud del jugador en el campo son signos esclarecedores de que algo se ha torcido.

En los últimos días, Mbappé ya había estado en el ojo del huracán por lo ocurrido en la última jornada de la Champions League. El PSG empató en Dortmund y a pesar de ello se clasificó, ya que la victoria del Milan ante el Newcastle le favorecía. Luis Enrique ordenó al equipo bajar el ritmo de sus jugadores para aguantar el resultado, algo que no gustó nada a Mbappé que no paró de pedir el balón en ataque.

Luis Enrique defendió su postura dos días después, asegurando que bajar el ritmo en Dortmund fue, sin duda, “una de las mejores decisiones de su carrera”, entendiendo, a su vez, la frustración de Mbappé, que discrepó con la decisión de su entrenador.

Luis Enrique: "Mbappé juega donde él decide"

A esto se la suma las declaraciones en Lille. Tras el empate este fin de semana en el Pierre Mauroy, a Luis Enrique se le preguntó por el ánimo del francés, además de su posición de referencia. El exseleccionador español, contundente, apostilló que “Mbappé juega dónde él decida”, además de lanzar una indirecta respecto a su supuesta frustración, esgrimiendo que no disponía de “poder para ello”.

Un mensaje que se interpretó, a tenor de las declaraciones, como un ensalzamiento del poder que ostenta Mbappé en el equipo.

Apuntan a una "frustración"

En Francia acusan a Mbappé de su actitud. Daniel Riolo, exfutbolista y comentarista ahora en RMC, ha criticado duramente a la estrella del PSG: "¿De dónde viene la frustración de Mbappé? No sé", dice Riolo.

Continua: "Sigue siendo un jugador profesional y su actitud esta noche fue deplorable. En los pliegues no hay nada, finge. Cuando va a defender a un tipo, lo hace muy mal, cometiendo faltas cada vez. Podemos hablar durante 10 minutos de que Mbappé estuvo mal y que su actitud fue pésima, no hay problema", afirma.

Las cosas no van del todo mal

En París le quitan hierro al asunto y ponen en valor que el equipo está líder en la Liga y que, además, consiguió, con suspense, la clasificación a los octavos de la Champions en el grupo de la muerte.

Kilian Mbappé salvó una situación, pero finalmente el PSG de Luis Enrique logró el pase a la siguiente ronda en la que puede ser rival del Barcelona con todo el morbo que ello supone. Para muchos el grupo con Newcastle, Dortmund y Milan ha sido uno de los más fuertes de la historia de la Champions y de enorme dureza.

No obstante, Mbappé podría ser determinante a final de temporada en caso de que decida continuar en el PSG, ya que si sigue podría condicionar el futuro de Luis Enrique en el banquillo parisino.