Pepe la lía de nuevo: ¡expulsado por agredir a un rival en la cara!

Una vez más Pepe es notícia por razones antideportivas. A sus 40 años, el central del Porto dejó a su equipo con diez en el minuto 51 por una agresión a Matheus Reis. El central braceó hacia atrás y golpeó a su rival en la cara, una roja rigurosa que motivó el enfado de Pepe, que se retiró aplaudiendo al colegiado. El equipo lo pagó caro y terminó perdiendo el partido en el clásico de Lisboa (2-0).

Una más de Pepe

La noche de este lunes no fue fácil para Pepe, que dejó una nueva imagen para el recuerdo. El portugués protagonizó otra polémica en su carrera tras ser expulsado en el minut 51 del encuentro, dejando a su equipo con un hombre menos en un partido vital para ambos conjuntos. Una agresión a destiempo que no dejó dudas al árbitro del encuentro, Nuno Almeida, que le señaló el camino del túnel de vestuarios al defensa.

Corría el minuto 50 del partido y Pepe se disponía a sacar rápidamente una falta en el centro del campo. El jugador del Sporting, Matheus Reis quería impedir el saque rápido del ex central del Real Madrid y no dudó en ponerse delante para bloquearlo.

Esto no gustó nada a Pepe que, tras notar el contacto con su rival, sacó el brazo a pasear y propició un codazo en la cara de Matheus. El árbitro fue llamado por el VAR y después de ver las imágenes, no dudó en mostrar la tarjeta roja a un Pepe que no se creía lo que estaba viviendo.

Los jugadores del Sporting reclamaban una segunda amarilla, pero el árbitro revisó las imágenes y expulsó con roja directa al ex madridista, que le aplaudió irónicamente al retirarse.

En su novena temporada en el Porto, ya suma su quinta expulsión. Y es que, el jugador portugués ha superado los 250 partidos oficiales con los dragones a sus 40 años.

Un clásico tenso

Ambiente acalorado dentro y fuera del estadio, con heridos tras enfrentamientos entre hinchas y policía, expulsiones, goles anulados y un entretenido espectáculo. El Sporting - Porto tuvo de todo.

El choque empezó de la mejor manera para el Sporting. En el minuto 11 Viktor Gyökeres hacía el primero para el Sporting de Lisboa. El máximo goleador de los 'leones' recibió un pase largo en el área, libró una intensa batalla con Pepe y disparó raso para batir a Diogo Costa y adelantar a los suyos.

No fue una primera parte fácil para el ex del Real Madrid, que tuvo muchos problemas para frenar al delantero nórdico. Mientras los verdiblancos apostaban por la velocidad en el contragolpe, el Oporto controlaba la posesión, pero incluso con el esférico más a menudo en sus pies, le costaba acercarse a la meta del español Antonio Adán.

La noche de Pepe no mejoró en la reanudación del partido. En el minuto 51, el veterano central luso-brasileño golpeó con la mano a Matheus Reis, que acabó sangrando. Los jugadores del Sporting reclamaban una segunda amarilla, pero el árbitro revisó las imágenes y expulsó con roja directa al exmadridista.

Los lisboetas aumentaron su ventaja en el 60 por mediación de Pedro Gonçalves, que recibió un regalo del Gyökeres para lograr el segundo. A pesar de la inferioridad numérica, el Oporto intentó mantenerse vivo en el clásico. Diogo Costa se lució con paradas a disparos de Marcus Edwards y Gonçalves, mientras que Evanilson amenazó, pero no pudo batir a Adán.

El Sporting celebrará la Navidad en primera posición con 34 puntos, uno más que el Benfica, que en esta jornada se impuso por 1-0 al Braga. El Oporto es tercero con 31, mientras que el Braga es cuarto con 29.