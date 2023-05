Mourinho 'pasa' del PSG

El técnico portugués ha hablado de los rumores que lo colocan en el PSG La Roma se enfrenta mañana al Bayer Leverkusen correspondiente a la ida de las semifinales de la Europa League

Mazazo para el PSG. José Mourinho, entrenador de la Roma y relacionado en los últimos días con el futuro del PSG, ha hablado en rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Europa League y ha lanzado un mensaje claro a los franceses.

“Si me buscan no me han encontrado, porque no me han hablado”, ha declarado en tono irónico el portugués. Además, ha añadido que está totalmente centrado en la eliminatoria que le enfrentará ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso y que ahora mismo no piensa en el futuro.

En los últimos días se supo que Luis Campos, director deportivo del conjunto parisino, había hablado ya con Jorge Mendes para tratar la posible incorporación del técnico portugués. Mourinho se ha revalorizado de nuevo en la Roma y en París parece que lo tienen en cuenta. El portugués ha vuelto a brillar después de unos años oscuros en Inglaterra, con el United y el Tottenham. Galtier no seguirá en el PSG y por eso, el conjunto francés está en busca de un nuevo técnico. El problema con Mourinho es que su contrato finaliza en 2024 y para rescindirlo, habría que pagar a la Roma una cantidad importante, según publicaba la Gazzetta dello Sport.

Aún así, el técnico luso ha dejado claro que está centrado en acabar la temporada con la Roma con la que todavía tiene retos muy importantes. Mourinho debe meter al equipo romano en Champions y tratará de llevarse la Europa League. Mañana, la primera piedra.