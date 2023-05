El PSG elige a Mourinho

El director deportivo Luis Campos negocia con Jorge Mendes el fichaje del portugués Christophe Galtier no seguirá en el banquillo parisino tras los fiascos de la Copa y la Champions

Todo indica que Christophe Galtier no seguirá en el Paris Saint Germain. Ni siquiera le valdrá el título de Liga. El balance de la temporada, eliminado de la Copa y de la Champions, ha sido malo y su trabajo no ha convencido. El PSG prepara ya un nuevo proyecto en el que no estará Messi y el director deportivo Luis Campos será el encargado de empezarlo desde cero.

Y Campos no quiere más experimentos y ha elegido a José Mourinho. El director deportivo del PSG ya ha hablado con Jorge Mendes, representante de Mourinho, para tantear las posibilidades de que se convierta en el nuevo entrenador del equipo parisino.

Mourinho se ha revalorizado de nuevo en la Roma, con la que puja por la Europa League tras alzar el año pasado la Conference League. El portugués vuelve a brillar después de unos años oscuros en Inglaterra, con el United y el Tottenham.

El problema es que Mourinho tiene contrato con la Roma hasta 2024 y el portugués tendría que negociar para salir este verano. Aun así, la más reciente información, entregada por la ‘Gazzetta dello Sport’, detalla que Mourinho terminará marchándose del Olímpico una vez finalice la actual temporada, dejando inconcluso su año más de contrato que le queda con el equipo italiano.

Por ello, el PSG no descarta tener que abonar un traspaso como compensación, como ya ocurrió en otros clubes como en el Bayern con Nagelsmann o en el Chelsea con Potter.

El proyecto del PSG puede cautivar al portugués. A Mourinho le tienta la idea de ser el primer entrenador en ganar la Champions con el equipo de Paris, que hasta ahora le está siendo esquiva.