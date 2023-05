¿Es posible un reencuentro Messi-Mourinho en el PSG?

El conjunto parisino piensa en el técnico portugués como el mejor sustituto de Galtier en el banquillo para la próxima temporada En caso de seguir en París, el argentino uniría fuerzas con 'Mou' después de haber estado enfrentados en su etapa en España

El PSG prepara un lavado de cara importante para la próxima temporada. El primero en duda es Christophe Galtier, cuyo futuro sigue en el aire. Por ahora, todo apunta a que no seguirá al mando del equipo a partir de este verano. Desde el club ya han empezado a limpiar el mercado en busca de un sustituto, y 'The Special One' es el número uno en la lista: José Mourinho es el principal candidato.

Luis Campos, el director deportivo del PSG ya ha hablado con Jorge Mendes, representante del portugués, para tantear las posibilidades de que se convierta en el nuevo entrenador del equipo. Inevitablemente todos los caminos apuntan a Leo Messi, cuya situación está por resolverse y no se conoce su destino.

Si siguiera en París y el técnico de la Roma fuera el sustituto de Galtier, Messi y Mourinho volverían a verse las caras después de ser rivales y enemigos en la Liga española. Es un escenario utópico y poco probable.

Dos viejos conocidos

A Mourinho, en su etapa en el Real Madrid entre la temporada 2010/11 y la 2012/13, le tocó vivir algunos de los mejores años de Messi con el FC Barcelona. Como rival, el técnico portugués se topó con el mejor Barça de Guardiola y con un '10' imparable. Aún así, el luso consiguió ganar una Liga (11/12) y una Copa del Rey (10/11).

Mourinho, cuando entrenaba al Real Madrid

| EFE

La temporada 11/12, la segunda del portugués en el Bernabéu, fue la mejor de la historia del astro argentino en materia goleadora: Messi convirtió 73 goles en 60 partidos, una cifra récord en una campaña. Al año siguiente sumaría 60 en 50 jornadas disputadas.

En París, Mourinho y Messi podrían cambiar el papel de viejos enemigos por el de nuevos aliados, aunque ambos escenarios son difícilmente equiparables. Mientras el portugués tiene pie y medio fuera de la Roma, el argentino piensa en varios escenarios en la planificación de sus últimos años de carrera.

El futuro de Messi

Todavía no se conoce a ciencia cierta el destino definitivo del argentino, pero todo apunta a que saldrá este verano de París. Las relaciones entre el club y el jugador no pasan por un buen momento, y la tensión ha ido en aumento en las últimas semanas.

En los próximos días, a la espera de que el Barça avance en su planificación de la operación para 'refichar' a Messi, pueden conocerse novedades en el futuro del futbolista que puede proclamarse ganador del premio al mejor deportista del mundo.