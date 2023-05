La Roma planifica la próxima temporada sin Mourinho

El técnico portugués no seguiría en el banquillo para la próxima temporada en Serie A "No pienso en el futuro ahora mismo. Me enfoco en el presente", comentó

Justo en la parte clave de una temporada intensa para la Roma los rumores no paran. José Mourinho tiene a los ‘giallorossi’ ad portas de otra final europea, pero la prensa italiana se centra en la continuidad -o no- del entrenador portugués.

La más reciente información, entregada por la ‘Gazzetta dello Sport’, detalla que Mourinho terminará marchándose del Olímpico una vez finalice la actual temporada, dejando inconcluso su año más de contrato que le queda con el equipo italiano.

Mourinho fue tajante en conferencia de prensa cuando se le consultó: “No pienso en el futuro ahora mismo. Me enfoco en el presente”. Sin embargo, el citado medio reveló hasta tres posibles candidatos a sustituirle en el banquillo de la Roma: Roberto de Zerbi, Rúben Amorim y Thiago Motta.

El primero, entrenador del Brighton, volvería a la Serie A tras su paso por el Sassuolo. Actualmente su proyecto en la Premier va tomando forma y tiene las ‘Seagulls’ peleando por Europa.

Por su parte, Amorim ha gestionado de manera brillante al Sporting CP en Portugal, aunque fue claro: “No tengo reuniones programadas con nadie, solo tengo con el Sporting para preparar la próxima temporada”.

Y Motta, finalmente, ha cuajado una gran campaña con el Bologna, al que tiene salvado hace varias jornadas.