Mbappé suelta la bomba: "Ya veremos"

Tras caer eliminados en octavos contra el Bayern, Mbappé habló sobre su futuro La dura derrota en Múnich puede poner patas arriba el proyecto del PSG

Tras la decepcionante derrota del PSG en el Allianz Arena contra el Bayern por 2-0 en la vuelta de los octavos de la Champions League, lo que significa otro fracaso del mega proyecto parisino, Mbappé soltó la bomba. Los focos estaban puestos en él y en su reacción. Y, pese a que días atrás dijo que se quedaba, volvió a dejar su continuidad en el aire.

Su futuro es siempre una incógnita. Le gusta jugar con ello y el miércoles no fue menos. "¿Mi futuro? No, lo único que me importa es ganar la liga, es esta temporada y después veremos", dijo Mbappé para sorpresa de todos los aficionados parisinos, que no entienden su reacción en un momento en el que el PSG necesita un líder.

Sobre como se sentía, sin muchas sorpresas confirmó que: "Estamos decepcionados... ¿Hasta cuándo? No sé, hasta el momento hablo de esta temporada, otra cosa no me importa". La derrato cayó como una losa sobre los jugadores, que sabía de la importancia de tirar adelante la eliminatoria.

Centrados en la Ligue 1

A su vez también quiso felicitar al Bayern por la victoria: "Perdimos contra un gran equipo y tenemos la liga y esperemos ganarla". El próximo sábado a las 21:00 horas CET regresan a la competición doméstica para enfrentarse al Brest.

Para conocer la opinión de la afición del PSG y ver si habrá pitada o por el contrario aplaudirán el esfuerzo del equipo, aunque no parece que así vaya a ser, se tendrá que esperar al próximo 19 de marzo cuando reciban al Stade Rennais en el Parque de los Príncipes.