Las notas del Bayern-PSG

El conjunto bávaro despejó las dudas con una victoria (2-0) que vale unos cuartos de final Los parisinos sucumben al imponente Allianz Arena y vuelven a fracasar en Champions

El Bayern estará el sorteo de los cuartos de final. Llegaban con ventaja a la vuelta pese a no ser favoritos, pero volvieron a doblegar al PSG con goles de Choupo-Moting y Gnabry. Los errores, en la Champions, se pagan caros y bien lo sabe el equipo parisino, que volvió a vivir otro fracaso en la máxima competición continental.

En un partido con muchos intercambios de golpes, las imprecisiones defensivas de los de Galtier ofrecieron un contexto más favorable para el conjunto bávaro: en volandas por el público, no fallaron. Como vienen haciendo desde 2011: desde entonces han logrado, como mínimo, el pase a los cuartos de final excepto en 2018. Un bloque de hormigón capaz de reinventarse.

Estas son las notas del Bayern 2-0 PSG:

Victoria para la pizarra de Nagelsmann

No fue un partido sobresaliente en el aspecto táctico. El PSG trató de mantener el control del juego, pero sus constante errores generaron un caos donde el Bayern sí supo reinar.

Maquinaria alemana perfectamente engrasada.

La contra perfecta del Bayern Múnich. Los alemanes están en cuartos de la #UCL. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/EKyoZmvpzJ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 8, 2023

Potenciando los dos costados, el técnico alemán leyó bien el partido tras el descanso -maniató al PSG- y acertó de lleno con los cambios -Gnabry sentenció cuatro minutos después de entrar-. Los grandes entrenadores son capaces de encontrar los puntos de fuga del rival y atacarlos sin miramientos. Y ahí, Nagelsmann, es voraz.

De Ligt, salvador

El neerlandés comandó la retaguardia bávara junto a Upamecano. Inexpugnables para frenar el talento de Mbappé y Messi, enredados en la telaraña bávara. El partido, eso sí, quizá podría haber sido diferente si no es por De Ligt. Tras un grave e impropio error defensivo, el central salvó sobre la línea un gol cantado de Vitinha cuando el partido marchaba con empate a nada. Lo celebró efusivamente, conocedor de que los detalles cuentan y este, cómo no, era trascendental.

Verratti, del cielo... ¡Al infierno!

El centrocampista del PSG, Marco Verratti, se adueñó de la medular y no solo lideró al equipo parisino con unos desapercibidos Vitinha y Fabián Ruiz, sino que también brilló por encima de otros talentos como Goretzka o Kimmich. Completó una primera parte excelsa, pero fue el gran señalado en los dos goles del Bayern: perdió balones poco habituales en su juego, especialmente el primero, donde fue en área propia. Su carrera le pudo llevar por otros derroteros, pero lo cierto es que nunca terminó de dominar en las grandes citas.

Doble desgracia para el PSG

El PSG no tuvo suerte tampoco con las lesiones. Marquinhos, capitán y líder defensivo, forzó para estar en el once, pero solo pudo aguantar algo más de media hora sobre el terreno de juego. Entró Mukiele y... ¡fue sustituido al descanso! Por problemas físicos, Galtier tuvo que activar otro cambio para que en su lugar entrara el jovencísimo Bitshiabu. Dos cambios en solo 45 minutos. Mala gestión.

Messi y Verratti, inseparables en el PSG | AFP

Choupo-Moting no se arruga

Ya no está Lewandowski. Y seguramente se le echa de menos. Pero qué delantero es Choupo-Moting: oportuno, atento, letal. No es casualidad que acumule 16 dianas en lo que llevamos de temporada. No se escondió ante el PSG. Aprovechó un caramelo de Thomas Müller para batir a Donnarumma y acercar al equipo a cuartos de final. Salió antes de tiempo, pero lo hizo con una sonrisa y animando a su relevo. Jugador de equipo. Impagable.

¿Quién para a Davies?

Seguramente no haya un lateral izquierdo tan dominante como el canadiense en las cinco grandes ligas. Fue omnipresente en el terreno de juego: exhibió, nuevamente, su poderío físico para someter al flanco formado por Achraf-Danilo. Tiene 22 años y ya es toda una institución en Baviera. Y con razón. Qué futbolista.

Otro fracaso en la galería del PSG

El PSG sigue sin triunfar fuera de Francia. Con la llegada de Messi la temporada pasada y un elenco de lujo, los parisinos volvieron a caer antes de lo esperado en la máxima competición continental. El primer título continental se resiste, algo así como una pesadilla para una institución que vive en otra realidad desde la llegada de Al-Khelaïfi. Se compite, incluso se roza con los dedos como la final de 2020 o las semifinales de 2021. Sin Neymar, nuevamente lesionado en un punto clave de la temporada. Habrá que seguir probando otras cosas, otras fórmulas. Pero toca esperar. Una vez más.