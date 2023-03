El PSG naufraga en Múnich

Los parisinos perdieron 2-0 contra el Bayern en Alemania y se despiden otra vez de la Champions en octavos Choupo-Moting y Gnabry anotaron los tantos bávaros. Mbappé y Messi fueron de más a menos en el partido

Tiene un problema serio el PSG con la Champions League, de la que se vuelve a caer en octavos de final como ya le ocurrió el año pasado a manos del Real Madrid. Los parisinos perdieron por la mínima en el Allianz Arena ante el Bayern, cuando necesitaban remontar el 0-1 del Parque de los Príncipes, y suman otro fracaso a su currículum europeo. Choupo-Moting, ex 'rouge et bleu', y que llegó a Múnich hace dos temporadas como suplente de Lewandowski, fue el verdugo. Gnabry sentenció en la recta final. No les sale nada a los 'qataríes'.

FICHA TÉCNICA Champions League BAY 2 ________________ 0 PSG ALINEACIONES Bayern Sommer; Stanisic, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman (Gnabry, 86'), Müller (Cancelo, 86'), Musiala (Mané, 81'); Choupo-Moting (Sané, 68'). PSG Donnarumma; Achraf, Danilo, Marquinhos (Mukiele, 35') (Bitshiabu, 46'), Sergio Ramos, Nuno Mendes (Bernat, 81'); Fabián (Zaire-Emery, 76'), Vitinha (Ekitike, 81'), Verratti; Messi, Mbappé. Goles 1-0 M. 61 Choupo-Moting. 2-0 M. 88 Gnabry. Árbitro Daniele Orsato (Italia). TA: Achraf (95'). Incidencias Allianz Arena. 75.000 espectadores.

Christophe Galtier planteó un partido totalmente distinto al de la ida, con un centrocampista más aprovechando la baja de Neymar por lesión y Mbappé y Messi totalmente liberados de tareas defensivas. Buscaba el equilibrio el técnico galo, y lo encontró pero a medias. Porque su equipo tuvo la posesión de la pelota y a cambio perdió intimidación arriba.

Aun así, pudo adelantar Mbappé al PSG cuando los aficionados todavía estaban tomando asiento en las gradas del Allianz Arena. Recibió un balón en banda izquierda y enfiló la portería del Bayern sin pensárselo. Ante el meta suizo, sin embargo, se le hizo de noche y terminó disparando al muñeco.

Todo el peligro del PSG lo llevó Mbappé hasta que Messi comenzó a aparecer en el encuentro. Lo hizo retrasando su posición para poder otear el horizonte desde su atalaya particular. Era la guerra de los bajitos (Leo, Verrati y Vitinha) contra los gigantes.

En el otro lado, el Bayern se mostraba paciente y fantástico en el repliegue. Ya había avisado Nagelsmann en la previa que correr rápido hacia atrás sería una de las claves para frenar al PSG. Y lo bordaron los bávaros en ese sentido. Además, supieron meter miedo por las bandas en ataque, donde Coman y Alphonso Davies se mostraron como dos puñales siempre a punto de hacer daño. Lo evitaron los centrales parisinos, liderados por un rejuvenecido Sergio Ramos.

La recaída de Marquinhos de su lesión intercostal a la media hora supuso un contratiempo para Galtier, pero lo solucionó el técnico dando entrada a Mukiele. Justo antes, había tenido su primera ocasión el Bayern, un remate fuerte abajo del imaginativo Musiala que abortó Donnarumma con una gran parada. Messi también había tenido la suya, pero cayó en la maraña de defensores alemana.

La más clara de todas, no obstante, llegó al filo del descanso. Sommer se lio la manta a la cabeza en su área y regaló el balón a Vitinha para que rematara a puerta vacía. El gol parecía cantado, pero apareció De Ligt de la nada para sacar el balón sobre la misma raya de gol. El duelo estaba bonito de verdad y faltaba toda la segunda parte todavía.

A la salida de vesturios Mbappé tomó la palabra. Se le vio espolear a sus compañeros en las escaleras previas antes de volver a saltar al campo. Allí también estaba el joven Bitshiabu, que afrontó el papelón de debutar en Champions por unos problemas físicos del recién entrado Mukiele que le dejaron en la caseta. Menuda broma.

Fue entonces cuando olió sangre el Bayern y volcó el campo sobre la portería de Donnarumma. Choupo-Moting, incluso, llegó a marcar de cabeza, pero el tanto no subió al marcador por un fuera de juego de Müller, que quiso intervenir en el gol del germano-camerunés y la pifió de lo lindo.

El PSG parecía tocado. Y lo estaba. Porque se habían intercambiando los papeles respecto a la primera parte y el Bayern había tomado el de protagonista. A la hora de partido los parisinos besaron la lona en una pérdida infantil de Verratti en su área que permitió Müller conectar con Goretzka y a éste habilitar a Choupo-Moting para que mandara el balón a la red a placer. El centrocampista italiano pidió falta en la acción, pero no la había.

Regresaban los fantasmas del PSG en la Champions, que trató de alejar un poco Ramos con un cabezazo a la salida de esquina que se encontró con la mano firme de Sommer. Después, los de Galtier lo siguieron intentando sin suerte. Hasta que Gnabry puso el lazo al encuentro al contragolpe. El epílogo estaba escrito. Demasiado Bayern para los petrodólares.