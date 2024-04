Kylian Mbappé tendrá que realizar una buena actuación este martes en Montjuïc si quiere que se acaben las críticas por su mal partido de ida contra el FC Barcelona en el Parque de los Príncipes. El futbolista del PSG no estuvo a la altura de las expectativas en la ida y eso le ha situado en el punto de mira de la afición parisina.

Para algunos analistas, sin embargo, el motivo del flojo rendimiento de Mbappé no tiene que ver solo con el propio atacante. David Douillet, exdeportista y expolítico francés, ha criticado también la gestión de Luis Enrique.

"Tengo la sensación de que es el PSG quien ya no piensa en Mbappé. En estas condiciones, para un futbolista como él no es fácil motivarse. Es uno de los mejores del mundo y normalmente se construye alrededor suyo, pero esto no es así. Las decisiones de Luis Enrique son desestabilizadoras. Luis Enrique ha desestabilizado a Mbappé", ha reflexionado el doble campeón olímpico en judo.

Según su punto de vista, "tiene todo el sentido del mundo que Mbappé esté así". "Creo que quiere centrarse en el PSG, pero parece que tiene que dejar de hacerlo porque ahora nada lo 'ata' al club", ha finalizado.