El increíble finiquito que cobrará Galtier del PSG

Según apuntan en Francia, PSG y Galtier negocian el finiquito que debe percibir el técnico francés por su despido y rondará los 6 millones de euros El club francés está decidido a despedir a Galtier y tiene a Nagelsmann como el candidato número 1 para ser el técnico la próxima temporada

Christophe Galtier no será el entrenador del PSG la próxima temporada. Es un hecho. Pero no se irá con una mano delante y otra detrás. El club parisino le quiere fuera al entender que no ha cumplido los objetivos que se habían marcado a inicio de campaña, que no eran otros que levantar la ansiada Champions o, al menos, quedarse muy cerca.

Sin embargo, el equipo capitalino se ha quedado lejísimos y las sensaciones han sido de proyecto forzado, sin raíces e improvisado a base de firmar grandes nombres.Ahora, el PSG quiere volver a empezar de cero, y para ello firmará a un nuevo técnico. Suena Nagelsmann, que es el candidato número 1.

Pero para que llegue el alemán, primero debe salir Christophe Galtier. Y en esas anda Qatar, intentando llegar a un acuerdo para que el técnico francés abandona el banquillo del Parque de los Príncipes. Lo hará, seguro, con un finiquito acorde a todo lo que se paga en París.

Aún no son oficiales las cifras y se sigue negociando, pero en Francia se apunta a que Galtier percibirá unos seis millones de euros por su despido. El galo firmó por dos temporadas, pero no cumplirá la segunda de ellas y el PSG deberá pagar y de qué manera su adiós.