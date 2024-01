¿Quién es Fayza Lamari? La llave del futuro de Mbappé

Su nombre no aparece en cada noticia que se escribe día tras día sobre Kylian Mbappé, pero sin embargo Fayza Lamari siempre está presente. A veces en la sombra, a veces dando la cara, siempre en el momento que ella considera oportuno, y ante todo con una visión que reúne lo empresarial y lo personal respecto al futuro de su hijo.

Fayza Lamari es la madre y agente de Kylian Mbappé. De orígenes argelinos, nació en Francia en 1974 y fue una figura del balonmano en su país natal, realizando su carrera en el AS Bondy. Abogada de profesión, está casada con Wilfried Mbappé, con el que ha tenido dos hijos: Ethan y Kylian, además de su hijo adoptivo, Jirès Kembo Ekoko. Actualmente, gestiona la empresa KEJWF, cuyo nombre está formado por las siglas de los cinco miembros de la familia.

Mientras el padre de Kylian se encarga de aspectos de la carrera deportiva de su hijo, Fayza lleva todo el asesoramiento, la parte económica, la imagen y los contratos de la estrella del PSG. Lo hace siempre con la ayuda de Delphine Verheyden, abogada del delantero y la cuarta pata de esta mesa. Ambas son las encargadas de establecer todas las estrategias que seguirá el crack de Bondy, también a nivel comunicativo.

Poderosa e intransigente

"Es una de las mujeres más poderosas del deporte gracias a su actitud sensata", así la definió The Athletic en un artículo este mismo verano. No es de extrañar que sea la figura central en las conversaciones con poderosos presidentes como Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez. El mismo artículo del medio británico dice que en las negociaciones con el Madrid en 2022 se mostró "respetuosa pero totalmente intransigente".

Kylian Mbappé junto a su madre y agente, Fayza Lamari / Instagram

Pero Fayza Lamari también es dura con su propio hijo. En una entrevista con Envoyé Especial (Francia 2), afirmó que llegó a pedir el 50% de lo que generaba Kylian para la fundación benéfica del futbolista: "Le dije: '¡Por debajo del 30%, no lo hago!' Me retiro y hago como todos, me voy de vacaciones a las Maldivas, pero no trabajo para ti".

La madre de la estrella del PSG también afirmó haber participado en la negociación de un gran salario para Kylian en su último contrato con el club. "No hay culpa ni vergüenza. Si hubiésemos podido tomar 10 mil millones, lo habríamos cogido", explica. Aunque durante mucho tiempo ha estado en la sombra, sus últimas intervenciones la han convertido en una figura muy expuesta, la que más del clan Mbappé sin contar al jugador del PSG.

Fayza no solo está preocupada por el futuro deportivo y económico de su hijo, si no que también está empeñada en controlar la imagen de su primogénito, dándole una gran importancia a esto último. A pesar de que Kylian tendrá la última palabra sobre su futuro, Lamari podría ser la llave de su decisión.