Mbappé abre las puertas a su salida: "Algún día tendré que irme"

Kylian Mbappé aparece este miércoles en la portada de 'GQ' Francia. El delantero del PSG y capitán de la selección de Francia concedió una entrevista a la revista en la que afronta diferentes asuntos, entre otros su posible salida de su actual club.

Sobre la salida de jugadores importantes en campeonatos como el de Arabia Saudí o la MLS en Estados Unidos y su propia marcha, responde: "Muchos grandes jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol. Es el ciclo normal de este deporte y en un momento me tocará irme".

El francés también reflexiona sobre cómo gestiona jugar la presión de ser Mbappé y jugar en un equipo de la exigencia del PSG. "La presión no me afecta negativamente y la necesito para rendir", empieza diciendo.

"Esto es lo que nos permite mantener el grado de excelencia necesario para jugar al más alto nivel. Estamos en una época de sobreconsumo, con muchos partidos, donde la gente espera mucho de los jugadores. He demostrado que la presión no me afecta negativamente". Sin embargo, también apunta a cómo puede afectar un calendario tan apretado al rendimiento de los futbolistas.

"El fútbol se acerca al modelo NBA con temporadas de setenta partidos. No estoy en contra de tocar tanto, pero no podremos ser buenos siempre y darle al público el espectáculo que espera", señaló.