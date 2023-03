La 'bomba' de mercado que prepara el PSG

El equipo francés está dispuesto a invertir mucho dinero en un delantero Los de París cayeron de nuevo en octavos de final de la Champions y necesitan ilusión renovada

Corren aguas revueltas en París. El proyecto vuelve a tambalearse después de volver a caer en los octavos de final de la Champions y de la constante negativa de Leo Messi por renovar. Además, Mbappé acaba contrato en 2024 y Neymar está lesionado y en su peor momento de forma.

Así, el PSG quiere renovar la ilusión ante la prisa del jeque por ganar la Champions y de la afición por tener un equipo convincente. Por eso, Nasser Al-Khelaifi está decidido a invertir el dinero que haga falta por un delantero de renombre.

Por este motivo, según RMC, el favorito del qatarí no es otro que Victor Oshimen, la gran revelación del Nápoles junto con el georgiano Khvicha Kvaratskhelia. El nigeriano acumula la friolera de 22 goles en 26 partidos con el equipo italiano entre liga y Champions.

No obstante, el fichaje del '9' del Napoli no será nada fácil. Su rendimiento está siendo tan alto que es objeto de deseo de muchos de los grandes clubes europeos. Y su incorporación no bajaría en ningún caso de los 100 millones de euros.

De esta manera, el PSG formaría un ataque joven de ensueño con Oshimen y Kylian Mbappé. Además, Neymar parece que quiere quedarse en el combinado parisino. Además, está por ver que pasará con Leo Messi. En caso de quedarse, sería un cuarteto mágico.