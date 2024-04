¿Vuelve el Mourinho vs Guardiola? En Inglaterra le vinculan con el Liverpool

Parece improbable que José Mourinho se convierta en el sucesor de Jürgen Klopp en el Liverpool, pero la imagen que dejó el portugués en las gradas de Craven Cottage corrió como la pólvora en redes y en la prensa británica. El entrenador luso asistió como público para ver el partido entre el Fulham y el conjunto 'red', encendiendo la llama de los rumores.

Tras ser despedido de la Roma en enero, Mourinho se encuentra en búsqueda de trabajo actualmente, valorando cuál será su próximo banquillo. En las últimas semanas, se le ha relacionado con equipos de Arabia Saudí, pero también con conjuntos de la Premier League como el West Ham.

Más allá de que parece algo puntual (Mourinho vive en Londres) y no una opción realista, en la prensa británica no han tardado en preguntarse si la aparición de Mou en el partido del Liverpool estaba premeditada, queriendo volver a las primeras planas.

"Queda una larga carrera por recorrer"

"No es que tenga 61 años y quiera parar a los 65. Aún queda una larga carrera por recorrer", afirmaba hoy el portugués en una entrevista con The Telegraph. "Dame una estructura profesional en la que solo sea el entrenador jefe, porque eso es en lo que soy bueno. Lo que realmente podría marcar la diferencia es cuánto me quiere el club, cuánto necesita el club una persona y un entrenador de mi perfil", explicaba el luso.

De llegar finalmente al conjunto 'red', algo que parece improbable, Mourinho volvería a verse las caras en la pelea por la Premier League con Pep Guardiola, cuya hegemonía en Inglaterra parece cada vez más incontestable. Un duelo histórico que, sin embargo, no parece estar cerca de repetirse.