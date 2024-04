De Rossi hace 'olvidar' a Mourinho en Roma

No tenía una tarea fácil Daniele De Rossi. Llegó a una Roma que se encontraba en una situación delicada tras la destitución de Mourinho, en la que no encontraban ni resultados ni buen juego. Meses después de su incorporación, tiene situado al conjunto romano en la quinta plaza de la Serie A y en semifinales de Europa League. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido por una directiva que ha optado por renovar al técnico.

De Rossi se incorporaba a la capital italiana con escasa experiencia como entrenador. Su único bagaje como técnico fue en la selección italiana y en el SPAL. En marzo de 2021 formó parte del cuerpo técnico de Roberto Mancini y en octubre de 2022, el exjugador firmó como entrenador del SPAL de la Serie B. De Rossi fue destituido apenas cuatro meses después por malos resultados.

Por su poca experiencia y su mal rendimiento en el SPAL, su incorporación a la Roma generó dudas en la parroquia romanista. Pese a ser leyenda como jugador, de jugar sobre el césped a los banquillos hay un mundo. Pero el tiempo ha dado la razón a la dirección deportiva.

En un principio, el italiano se incorporaba al cargo de manera interina. La dirección deportiva destituyó a Mourinho tras una dura eliminación copera ante la Lazio y una mala racha de resultados que lo llevaron a una situación límite. De esta manera, la Roma optó por una persona de la casa para lo que restaba de temporada para intentar resucitar al equipo. Pero la realidad superó las expectativas.

De Rossi, durante su primer entrenamiento / AS Roma

Desde su llegada, la Roma suma ocho triunfos en las 11 jornadas que ha disputado De Rossi como técnico. Además, en Europa League, la Roma no ha puesto el pie en el freno y ha eliminado a Feyenoord, Brighton y Milán, logrando, de esta manera, el billete a las semifinales de la Europa League.

Cambio en el estilo de juego de Mourinho

Una de las claves del buen nivel de la Roma desde la llegada de De Rossi, es que el técnico italiano no ha sido nada continuista con el estilo de juego de Mourinho. Dejó atrás el 3-5-2 y optó por el 4-3-3, apostando por un juego más asociativo y directo, pero también ordenado en defensa. De Rossi, además, ha logrado encontrar la mejor versión de los jugadores importantes de la plantilla.

Como consecuencia de la victoria en Europa League ante el Milan, la Serie A amarra la quinta plaza que otorga jugar Champions League la temporada que viene. De esta manera, la Roma, que se encuentra quinta en la clasificación, ya le valdría para jugar Champions. De la misma manera que, el pase a semifinales de la Roma en Europa League, ha sido 'un favor' al Bolonia de Motta, que se sitúa cuarto en la tabla.