"Mourinho sería un gran fichaje para el Barça"

Xavi Hernández anunció a finales del pasado mes de enero que dejará el banquillo del Barça cuando acabe la temporada. La decisión podría variar, aunque es difícil que el de Terrassa acabe cambiando de opinión, siendo el técnico del filial, Rafa Márquez, el mejor colocado para coger las riendas del primer equipo.

Sobre quien sería el entrenador ideal para reemplazar a Xavi han opinado diversos exjugadores del Barça. El último, Rivaldo, con una elección un tanto extraña, pues su apuesta no es otro que el portugués José Mourinho, enemigo público de la afición azulgrana tras su paso por el banquillo del Real Madrid. "Hay muchos aficionados que no aceptan a jugadores o entrenadores que hayan estado en el equipo rival, pero Mourinho ya estuvo en el Barcelona y es una gran persona. Sus polémicas con sus propios aficionados podrían ser una preocupación desde el principio, pero es un ganador", explicó el brasileño.

"Teniendo en cuenta que no tiene club y la situación del Barcelona, en mi opinión, creo que sería un gran fichaje, aunque a algunos aficionados no les guste escuchar su nombre. Sin duda, haría un gran trabajo, conoce al equipo, la liga española, la Champions y tiene mucha experiencia", continuó Rivaldo.

El exjugador del Barça también habló de Pep Guardiola, a quien no ve de vuelta al club azulgrana. "No veo que Guardiola vaya a volver, al menos no ahora. Creo que la única oportunidad realista sería cuando quiera volver y disfrutar más de la vida familiar, lo cual es más fácil para él en Barcelona, y al mismo tiempo pueda entrenar al equipo. Le está yendo bien en Inglaterra y creo que su regreso también dependerá de la situación financiera del club", acabó.