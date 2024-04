Mourinho podría volver a la Premier League dirigiendo a este equipo

José Mourinho podría volver a los banquillos la próxima temporada. A pesar de que pocos esperan que su regreso sea en la Premier League, desde Inglaterra informan que uno de los equipos de la máxima competición inglesa tiene en mente al portugués para sustituir a su actual entrenador.

Según informa Team Talk, el West Ham valora la posibilidad de que Mourinho sustituya a David Moyes este verano, tras las críticas recibidas por el mánager escocés por su estilo de juego, especialmente tras el partido de Europa League ante el Bayer Leverkusen (2-0).

Mourinho, Lopetegui, Potter...

El contrato de Moyes termina el 30 de junio y la afición 'Hammer' ve una posibilidad excelente para un cambio radical en el banquilllo. Mourinho no es el único candidato en la lista del West Ham, que también está barajando nombres como Lopetegui o Graham Potter.

Frank McAvennie, exjugador del club inglés, habló claro sobre la posibilidad de que Moyes se vaya: "Para ser honesto, no sé si David quiere quedarse. ¿Por qué no ha firmado todavía un nuevo contrato si quiere quedarse? Soy un gran admirador de Mourinho, no me importa lo que digan. Este tipo sabe ganar trofeos. Me encantaría verle allí", explicó en Football Insider.