¡Tremenda bronca de Varane tras la 'humillación histórica' contra el Liverpool!

El central francés fue 'pillado' mientras recriminaba a sus compañeros que fuesen a aplaudir a la afición El enfado tuvo lugar después de la humillante derrota del Manchester United contra el Liverpool

Las reacciones tras la humillante derrota del Manchester United contra el Liverpool (7-0) no paran de sucederse. Raphaël Varane, uno de los pesos pesados de la plantilla, fue captado por Sky Sports mientras abroncaba a sus compañeros para que fuesen a aplaudir a la afición tras la histórica derrota.

El Liverpool endosó este domingo una goleada para el recuerdo al Manchester United (7-0) en Anfield. El equipo de Ten Hag llegaba en un enorme momento de forma tras conquistar la Carabao Cup y, sin embargo, se llevó una de las mayores humillaciones de la historia del club.

El central francés del United, Raphaël Varane, se dirigió a aplaudir a la afición que apoyó al equipo en Anfield a pesar de la derrota de los 'red devils'. Sin embargo, sus compañeros no siguieron su ejemplo y el enfado del defensa fue mayúsculo.

