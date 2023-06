Los tuits con graves insultos a Bale que borró Maddison a su llegada al Tottenham

El centrocampista del Leicester cerró su traspaso a los 'Spurs' por unos 45 millones de euros Tras el anuncio, las redes se hicieron eco de tuits antiguos del jugador en los que insultaba al que será su nuevo equipo

El fichaje de James Maddison por el Tottenham no ha dejado indiferente a nadie en Inglaterra. Y no porque sea una 'ganga', que también, si no por el pasado del ya ex futbolista del Leicester. Las redes no perdonan, y la juventud puede ser muy traicionera para algunos.

Varios usuarios de Twitter llevaban días recuperando antiguas publicaciones del jugador, a medida que el interés del Tottenham por él crecía y se acercaba el anuncio de su fichaje. Hasta ayer, cuando Maddison fue presentado con los 'Spurs' y rápidamente fue a borrar tuits del pasado que no le dejan en muy buen lugar...

Insultos a Bale

"Odio a Gareth Bale con pasión. Cálmate, mono. Jack Wilshere es diez veces mejor que tú, chimpancé", escribió en un tuit publicado en 2012.

James Maddison deleted these old tweets about Gareth Bale and Tottenham following his imminent move to the club 😂😂#RadullKE pic.twitter.com/pq2xmZinrD — Carol Radull (@CarolRadull) 29 de junio de 2023

Por si fuera poco, en 2013 y en la previa de un Liverpool-Tottenham volvió a acordarse de Gareth Bale, y no precisamente con cariño. "Espero que Luis Suárez destruya al Tottenham hoy. ¡No me gustan los 'Spurs! Especialmente ese mono (se refiere a Bale) del que todos hablan", escribió.

Nunca sabes cómo te puede cambiar la vida. Que se lo digan al bueno de James, que diez años después de estos tuits ha sido presentado como nuevo jugador del equipo al que tanto 'odiaba'.