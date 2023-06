El 'suplente' de Pep que quiere quedarse en el City

Kalvin Phillips se niega a salir del club a pesar de las pocas oportunidades "Mi intención es quedarme", desveló en la concentración de la selección inglesa

Kalvin Phillips quiere quedarse en el Manchester City la próxima temporada a pesar de su rol suplente bajo las órdenes de Pep Guardiola. El internacional inglés se unió al City el verano pasado en un acuerdo por valor de 47 millones de euros, pero solo pudo firmar cuatro titularidades entre todas las competiciones, siendo residual en el 'triplete' conseguido.

Phillips es buscado por el West Ham, que ve al mediocampista como un candidato principal para reemplazar al capitán saliente Declan Rice. Pero el jugador de 27 años, que anotó su primer gol internacional en la victoria por 7-0 sobre Macedonia del Norte, insiste en que prefiere quedarse y luchar por su puesto en el City.

"Mi intención es quedarme en el City. Acabamos de ganar el triplete, así que no hay razón para que me vaya. Si no estoy jugando, obviamente tendré que pensarlo, pero por ahora quiero quedarme", confesó en declaraciones recogidas por el 'Daily Mail'.