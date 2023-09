Solskjær, un 'visionario' ignorado en el United

En una entrevista con 'The Athletic' desveló algunos fichajes que propuso cuando estaba al cargo del banquillo del cuadro inglés El club no valoró sus propuestas y ahora están en equipos de primer nivel

Ole Gunnar Solskjær será mucho más recordado en el Manchester United por ser el héroe de la final de la Champions de 1999 en el Camp Nou, que por su paso como entrenador. El héroe de ese partido ante el Bayern de Múnich tomó las riendas del banquillo 'red devil' como interino, relevando a José Mourinho, y abandonó el cargo en 2021, ya como primer entrenador, sin sumar ningún título.

Durante esa época, el noruego propuso varios fichajes los cuales el club decidió no abordar. En una entrevista con 'The Athletic' desveló algunos nombres que ahora son futbolistas de primer nivel y se han revalorizado muchísimo. Solskjær explicó que recomendó a un 'desconocido' Erling Haaland, cuando aúno no había debutado con el RB Salzburgo. Ahora, con un valor de mercado de 180 millones de euros según 'Transfermarkt', es el líder del Manchester City de Pep Guardiola.

Haaland triunfa en el City | Agencias

También puso sobre la mesa los nombres de Declan Rice, que se ha convertido este verano en el futbolista inglés más caro de la historia tras su fichaje por el Arsenal, y Jude Bellingham, una de las estrellas del 'nuevo Real Madrid' antes de firmar por el Borussia Dortmund. De haber abordado sus incorporaciones, habrían llegado a Mánchester por un precio mucho más asequible de lo que han pagado ambos equipos, 116,6 y 103 millones de euros, respectivamente.

Otro de los grandes nombres que salió en la entrevista fue el de Moisés Caicedo, que ha aterrizado este verano en el Chelsea de Mauricio Pochettino a cambio de 133 'kilos'. Sin embargo, reconoció que no se llegó a intentar su fichaje -aunque si se habló con el futbolista- para buscar a otros jugadores de rendimiento inmediato en la medular.

Solskjær cerró su etapa en el banquillo de Old Trafford con las manos vacías. Se quedó a las puertas de ganar una Europa League ante un Villarreal que se llevó el gato al agua en una tanda de penaltis en la que los porteros fueron los protagonistas, pero el tiempo ha demostrado que, como mínimo, tenía buen ojo para traer talento al club.