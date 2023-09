Solskjaer critica con dureza a sus exjugadores del United

El exentrenador aseguró que un par de ellos rechazaron la capitanía y otros se negaron a entrenarse y jugar para forzar su salida "Era una decisión a la que era muy difícil decir que no, sentí que teníamos que aceptarla, pero salió mal", dijo sobre Cristiano Ronaldo

Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador del Manchester United, criticó con dureza a varios de los jugadores que tuvo bajo su tutela en el club y aseguró que un par de ellos rechazaron la capitanía y otros se negaron a entrenarse y jugar para forzar su salida.

Solskjaer estuvo casi tres años en el United y fue despedido en noviembre de 2021, después de una temporada en la que quedó subcampeón de la Premier League y llevó al United a la final de la Liga Europa que perdió contra el Villarreal.

En una entrevista con The Athletic, el entrenador noruego y leyenda de los 'Diablos Rojos', criticó a los que fueron sus pupilos en una turbulenta época en el United.

"Algunos no eran tan buenos como la percepción que tenían de sí mismos. No voy a decir nombres, pero me decepcionó mucho cuando un par de ellos rechazaron la oportunidad de ser capitanes. También me decepcionó que otros dijeran que no iban a entrenarse o jugar porque querían forzar su salida", dijo el noruego.

Entre los jugadores que tuvo a su mando Solskjaer estuvo Cristiano Ronaldo, que tuvo una gran primera temporada en el club, pero se marchó a la mitad de la siguiente enfrentado con la directiva y con el entrenador Erik Ten Hag.

"Era una decisión a la que era muy difícil decir que no, sentí que teníamos que aceptarla, pero salió mal. Parecía todo perfecto cuando le firmamos y marcó dos veces contra el Newcastle United. Era uno de los mejores goleadores del mundo", señaló.