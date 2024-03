La Roma de Daniele De Rossi no tuvo piedad con el Brighton Roberto De Zerbi. Dybala, Lukaku, Mancini y Cristante acabaron anoche, salvo milagro, con las esperanzas del conjunto del sur de Inglaterra en la Europa League. Y, por si fuera poco, ocupan la novena plaza, a once puntos de los puestos europeos. Es por ello que toca hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué ha sido del 'EuroBrighton'?

Se podría decir que el Brighton no ha empezado este 2024 de la mejor manera. En la Premier tan solo han conseguido sumar dos victorias en ocho jornadas, por lo que el resto se traduce en tres empates y tres derrotas. Unas estadísticas que se alejan un poco de las que registró el año pasado a estas alturas: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.

Aunque si nos fijamos en la temporada en sí, tampoco se parece demasiado a la del año anterior. En 27 jornadas, los 'seagulls' han cosechado 10 victorias, nueve empates y ocho derrotas (siete de ellas fuera de casa). Mientras que en la campaña 2022/23, habían sumado 13 victorias, cinco empates y ocho derrotas.

EL BARÇA SE SUMA A LA ECUACIÓN

Parece que desde que el nombre de Roberto De Zerbi apareciera en la agenda del Barça, el Brighton ha dado un pequeño 'bajón'. Y es que cuando Xavi soltó la 'bomba' y anunció su marcha del banquillo azulgrana a final de temporada, se empezaron a escuchar nombres de candidatos que podrían llenar su vacío. Tuchel, Nagelsmann, Flick, Klopp... y De Zerbi.

Y aunque la opción del técnico italiano ha tomado fuerza en las últimas semanas, su fichaje está más que complicado. El Brighton no lo pondría nada fácil y no cedería en su salida, y no rebajaría su cláusula, que se encuentra en 15 millones de euros, una cifra que el club azulgrana no valora abonar en estos momentos.

El Liverpool también pujaría por él, aunque De Zerbi priorizaría el Barça.

VARIOS CAMBIOS EN LA PLANTILLA

El Brighton sufrió tres salidas en el pasado mercado: la de Mac Allister al Liverpool y las de Caicedo y Robert Sánchez al Chelsea. E incorporó a las figuras de Joao Pedro, Carlos Baleba o el fichaje estrella de Ansu Fati, cedido por el Barça.

Sin embargo, Ansu no ha podido aprovechar demasiado su 'erasmus' en Inglaterra por culpa de las lesiones, que lo han tenido apartado de los terrenos de juego durante varios partidos. Y, de momento, apenas suma cuatro tantos y una asistencia en 24 partidos.

UEFA Europa League - Brighton & Hove Albion vs Olympique Marseile / EFE

Aunque De Zerbi recibió la peor noticia de la temporada hace poco más de una semana. Kaoru Mitoma, el mejor futbolista de la plantilla, sufre una lesión en la espalda que le ha obligado a decir adiós a la presente temporada. El extremo japonés sumaba tres goles y seis asistencias en 26 partidos.

Y no tiene más remedio que 'agarrarse' al rendimiento goleador de sus dos delanteros, Joao Pedro y Evan Ferguson, que acumulan ocho y seis goles cada uno. Además de Simon Adingra o Pascal Grob, que también están contribuyendo en tareas goleadoras con seis y cuatro tantos, respectivamente.

AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

La Roma es un equipo nuevo. Y no tiene nada que ver con el de la 'era Mourinho', porque desde que está De Rossi al frente, se apunta siete victorias, dos empates (ambos en la Europa League, y ganados en penaltis) y una derrota, ante el Inter, el líder intratable de la Serie A.

UEFA Europa League - Roma vs Brighton / EFE

Los 'giallorossi' se han convertido en una máquina de hacer goles. 26 goles anotados y tan solo once encajados en diez partidos. Y su extraordinario rendimiento frente al Brighton sirvió como carta de presentación en Europa. Porque la Roma es seria candidata al título de la Europa League.