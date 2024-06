Siempre será su casa: Mariona, Paños y Giráldez se despiden del Barça en el Johan Cruyff

El Johan Cruyff se vistió de gala para acoger una velada llena de emociones. El último baile de Mariona Caldentey, de Sandra Paños y de Jonatan Giráldez en casa. La última vez que el vigués se sentaba en ese banquillo, que la alicantina se ponía los guantes bajo palos de esa portería y que la balear anotaba en el fortín culé con la camiseta azulgrana.

Los tres, muy bien acompañados. Entre el palco y la zona reservada para los familiares en la grada estaban los suyos. También el pequeño Cíes, hijo de Jonatan, que golpeteaba el cristal cuando el grupo de animación cantaba eso de “ya llegó, ya llegó, el gallego ya llegó…”.

Tanto Paños como Mariona tuvieron su momento en el campo, con un cambio individual para cada una. Se abrazaron con sus compañeras, una por una, y con el banquillo, con todas en pie. La guardameta fue sustituida por Gemma y se llevó la ovación de todo el Johan mientras salía del terreno de juego. Y la balear, que no pudo contener las lágrimas, por Paredes. Protagonizó un momento precioso: se fundió en un abrazo con Alexia y se emocionaron ambas después de tantos años juntas.

Los 5.162 aficionados que no quisieron perderse la fiesta de fin de curso pudieron disfrutar de una noche muy especial y hacerse fotos, además, con los cuatro trofeos logrados. No dejaron de animar con fuerza a los tres protagonistas durante el partido. Y cuando terminó el encuentro y se apagaron las luces, les acompañaron en un sentido homenaje por parte del club. Tres personas -Mariona, Sandra y ‘Jona’- que dejan un legado inmejorable.

El homenaje por parte del club fue también individual. Tras unas palabras de Edgar Fornós, el ‘speaker’, para introducir a cada una y un vídeo resumen de sus mejores momentos con el Barça, el directivo responsable del femenino, Xavi Puig, les entregó un obsequio a cada protagonista por separado y cogieron el micro para tomar la palabra. Luego, un manteo del resto del equipo para cada una.

Los parlamentos

La primera fue Mariona: “Esta semana he hablado suficiente, ya. No tengo palabras para agradecer lo que he vivido en estos diez años. Soy muy afortunada. He sido y soy muy feliz. Me siento súper querida y ojalá este equipo siga haciendo historia. Muchas gracias y Visca el Barça”.

En segundo lugar, Paños: “No nos vamos a extender mucho. Pero me gustaría agradeceros muchísimo estos nueve años. Han sido muy especiales y bonitos. Muchas gracias por seguirnos y apoyarnos en los buenos momentos y en los malos. Habéis sido muy importantes. Quiero agradecer también a compañeras y ‘staff’. Tenemos mucha suerte de tenerlos. La sinergia que tiene este equipo con vosotros, afición, es mágica. Seré una culé más en la distancia. Visca el Barça”.

Y, finalmente, Jonatan Giráldez. "Tengo un sentimiento muy parecido al que tuve cuando marché de Galicia hace doce años. Me iba de casa y hoy puedo decir que tanto Barcelona como el Barça son mi casa. Estoy muy agradecido a Marc Vivés y Markel Zubizarreta, que confiaron en mí y me han hecho ser la persona que soy hoy. Quiero dar las gracias también a las jugadoras. Todo lo que hemos conseguido y me habéis exigido a lo largo de estos años me hacen decir que soy el entrenador que soy y la persona que soy gracias a vosotras. Y al 'staff', por todas las horas de trabajo que hay detrás de cada éxito. A la directiva y a la afición. Sois la hostia. Cuando llegué a Barcelona, el fútbol femenino era muy desconocido y me siento muy afortunado de haber vivido todo esto. No me gustan las despedidas. Pero quiero que todo el mundo esté en pie y quiero que celebréis con nosotras todo esto al ritmo del Freed From Desire. Visca el Barça, visca el Barça, visca el Barça".

Es difícil explicar con palabras el vacío que dejan en el club, tanto a nivel deportivo como personal. El Johan Cruyff, donde tan felices han sido los tres, es y siempre será su casa. Una vez culés, siempre culés