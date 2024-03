¿Qué selecciones podría entrenar Guardiola?

En más de una ocasión, Pep Guardiola ha dejado en el aire la posibilidad de ser seleccionador. Después de hacer historia connel FC Barcelona, el buen trabajo con el Bayern de Múnich y cambiar el rumbo de la Premier League con el Manchester City, equipo al que dirige actualmente, tomar el mando de una selección potente podría ser el siguiente paso del catalán.

Tras conseguirlo todo a nivel de clubes, al de Santpedor le atrae la idea de vivir como entrenador una gran cita de selecciones en un futuro no muy lejano, la única gran experiencia que le falta en su impecable currículum.

Algunos de sus detractores aprovechan que no ganó la Champions con el Bayern para manchar su trayectoria. Algo que no pueden destacar de su etapa en el City. Más allá de dominar con puño de hierro en Inglaterra (ha ganado cinco veces la Premier League y otros tantos trofeos nacionales) consiguió la primera ‘Orejona’ del club la temporada 2022/23.

¿EL PRÓXIMO PASO?

Camino de su sexta liga y su posible Champions con los ‘sky blues’, Guardiola volvió a reconocer en rueda de prensa su deseo de coger las riendas de un combinado nacional. Y aunque no se refirió a algo inmediato, su contrato (que expira en 2025) y la posibilidad de volver a levantar la ‘Orejona’ ha generado cierto debate sobre si podría acelerar su próximo paso.

"Cuando comencé, no pensaba en ganar ligas, en ser campeón de la Champions League. Pensaba: si tengo trabajo, está bien. Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa. Una Copa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de 5, 10 o 15 años, pero me gustaría disputar un Mundial como entrenador", aseguró.

LA OPCIÓN DE LA 'CANARINHA'

Hace unos cuantos años, Guardiola fue vinculado con Brasil, aunque las conversaciones no fueron a más. Según la CBF, el catalán pidió un sueldo de 24 millones de euros que detonaron las negociaciones. Medios españoles y brasileños aseguraban que el acuerdo estaba tan cerca que desvelaron algunas condiciones del contrato: una oferta por cuatro años (hasta el Mundial 2026) y con un sueldo que rondaría los 12 millones de euros, una cifra algo inferior a lo que percibe en el equipo de la Premier League.

Brasil, durante el Mundial de Qatar 2022 / EFE

Finalmente, y pese a haber reconocido su admiración por la esencia de la ‘Canarinha’ en alguna ocasión, Dorival Júnior fue presentando en enero como nuevo seleccionador de Brasil. También sonó muy fuerte el nombre de Carlo Ancelotti. Con Brasil descartada… ¿Qué opciones le quedan a Guardiola si decide emprender una aventura como seleccionador antes de lo que muchos esperan?

¿HISTORIA CON LOS 'THREE LONS'?

Una de las grandes opciones sería Inglaterra. La admiración que sienten por el catalán es incalculable. Son conscientes de que es un entrenador de época, que ha dominado la liga y, en particular, dan valor a cómo lo ha logrado. La Eurocopa de Alemania es, seguramente, la última gran oportunidad para un Gareth Southgate que ha encajado varias decepciones desde que asumió el cargo el verano de 2016. Además, este diciembre termina su contrato con los ‘Three Lions’.

Inglaterra sueña con Pep Guardiola / EFE

Inglaterra ha dado el poder de su proyecto a un entrenador nacido fuera del país en otras ocasiones. Por lo que, sobre el papel, que Guardiola no sea inglés, no debería ser un impedimento para ofrecerle el cargo. En las últimas dos décadas, el sueco Sven-Göran Eriksson dirigió a los ‘Three Lions’ entre 2001 y 2006. El italiano Fabio Capello lo hizo entre 2008 y 2012.

En cuanto a la narrativa, el hecho de que Guardiola pudiera guiar a Inglaterra hacia su segundo Mundial (lo ganó en 1966) o hacia su primera Eurocopa sería algo glorioso. El entrenador que cambió la historia reciente de la Premier League comandando a los ‘Three Lions’ a un título importante tras unos 60 años de espera.

¿LA NUEVA 'NARANJA MECÁNICA'?

Sin embargo, Inglaterra no es la única selección grande que ha pensado seriamente en Pep Guardiola. Por lo menos, en los últimos dos años, también lo hizo Países Bajos y nada parece indicar que se haya podido perder el inmenso interés que tenían en que el de Santpedor fuera su líder. Demasiado tiempo alejados del sabor de la victoria (nunca han ganado un Mundial y solo cuentan con una Eurocopa, la de 1988), la ‘Oranje’ buscaría dar un paso hacia adelante con él.

Los jugadores de Países Bajos, durante el Mundial de 2022 / EFE

Ahora mismo con Ronald Koeman en el banquillo, el juego que propone su equipo no acaba de ilusionar y no hay mucha confianza depositada en él de cara a la Eurocopa de Alemania de este verano. Si la narrativa de que Guardiola pudiera dirigir a los ‘Three Lions’ tras reinar en el país a nivel de clubes era atractiva, que se ponga al mando de la ‘Orange’ también tendría mucho morbo. El ex del Barça es la continuación del fútbol que representaban Rinus Michels y Johan Cruyff. Ofensivo, vistoso, cargado de matices y con el balón como máximo protagonista. Ganar, pero jugando bien. Y qué gusto da ver jugar a un equipo entrenado por Guardiola.

Tanto Países Bajos como la propia Inglaterra cuentan con jugadores contrastados, pero lo que más ilusiona es el futuro a corto/medio plazo que se les puede predecir. Ambos combinados cuentan con futbolistas jóvenes y con hambre de hacer algo grande con su país. A su vez, las propuestas podrían encajar con la idea de Guardiola. Pero, tras sus palabras en rueda de prensa… ¿Cuántas selecciones más tratarán de seducir a Pep?