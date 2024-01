La salida de Benzema a la Premier se calienta

Karim Benzema podría protagonizar uno de los grandes movimientos de este mercado de fichajes. El delantero francés del Al Ittihad parecía haber cerrado su etapa en Europa tras marchar del Real Madrid, aunque graves desavenencias con su club podrían acelerar una vuelta del Balón de Oro al deporte de élite.

El atacante francés puso rumbo a Arabia este verano para disfrutar de un retiro dorado tras su paso por el Real Madrid. En el país árabe, Benzema no parece haberse adaptado; tras fuertes discrepancias con la directiva del Al Ittihad, el jugador no parece dispuesto a volver con su equipo por ahora. Actualmente, se encuentra en las Islas Mauricio afectado por un supuesto tifón que no permite a Benzema salir de ahí.

La situación complicada del francés con su equipo ha sido advertida por muchos equipos en Europa, que sueñan con contar con el Balón de Oro hasta final de temporada. Entre todas las opciones, la Premier League es uno de los destinos que más está apretando para que Benzema vuelva al viejo continente a disputar sus últimos años de carrera.

Si bien el Chelsea parecía liderar la carrera por el atacante francés hace unos días, ahora el Arsenal podría haber entrado en la puja. Arteta necesita un ariete con urgencia, motivado en gran parte por las continuas lesiones de Gabriel Jesús y Nkunku. El técnico español busca un delantero asociativo de garantías para esta segunda mitad de la temporada, por lo que Benzema encajaría a la perfección en ese perfil.

De momento, parece que los 'blues' llevarían la delantera en caso de que Benzema decidiese poner rumbo de vuelta a Europa. El francés debe salir primero de las Islas Mauricio para poder tener conversaciones con su club sobre una posible salida, que en todo caso parece que sería en forma de cesión.