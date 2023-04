Richarlison, denunciado por culpa de sus perros

El jugador se enfrenta a una investigación por parte de la RSPCA, acusado de no cuidar de sus mascotas Según los vecinos, ladran y aúllan constantemente, y suelen escaparse de la mansión en la que viven con el brasileño

Richarlison, futbolista del Tottenham, se enfrenta a un investigación por parte de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) debido a los problemas que supuestamente están causando sus mascotas a los vecinos del jugador brasileño.

En concreto, la investigación, según apuntan medios británicos, tiene que ver con los dos perros, un husky y un ladrador, que Richarlison tiene en su mansión del norte de Londres. Según el vecindario no dejan de ladrar y aullar en todo el día lo que supone un perjuicio para su descanso que se une a las recurrentes fiestas que celebra el futbolista en su casa.

“Son ruidosos. Corren por la zona. Lo denunciamos a la RSPCA porque sus perros han estado aullando. No es agradable oírlos. Ladran constantemente. No paran de ladrar. Hace poco dio una fiesta multitudinaria con una banda en directo que hizo vibrar nuestras casas y duró hasta las cuatro de la mañana”, cuenta uno de sus vecinos en declaraciones que recoge el rotativo brtiánico 'The Sun. Desde la RSPCA explican que "no podemos discutir las quejas" ni "qué medidas se tomaron".

Además, los vecinos apuntan a que los dos perros no reciben atención suficiente y que suelen escaparse.

De hecho, el delantero ya recurrió a sus redes sociales en busca de Acerola, el husky que tiene desde que jugaba en el Everton. Unos 1.000 retuits de sus seguidores consiguieron que el animal regresara sano y salvo a la mansión de Merseyside. Acerola cuenta además con una cuenta de Instagram donde el futbolista sube fotos de ambos animales.