El declive del Tottenham vuelve a colocar a Kane en el mercado de ‘9’ que sondea el Real Madrid

Un año más, el Tottenham se queda sin títulos en una temporada que apuntaba a grandes retos y el cese de Conte alimenta los rumores sobre la marcha de Kane. “Los elogios individuales son bien merecidos y son increíbles. Pero él quiere ser parte de un equipo que es exitoso”, ha dicho Southgate, seleccionador inglés.

El despido de Antonio Conte como entrenador del Tottenham ha puesto una piedra más en el camino del club londinense para retener a sus estrellas. No por el vínculo del técnico italiano con ellas sino por la realidad inestable de un club que ve peligrar su plaza de Liga de Campeones para la próxima temporada. Una realidad que Conte describió de manera desgarradora en sala de prensa y supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia Spur hasta forzar su adiós. Ahora mismo ocupan la cuarta plaza ,pero con dos partidos menos que el Newcastle. Si las urracas ganasen uno de esos encuentros le quitarían el puesto a los antiguos moradores de White Hart Lane.

Todo bajo el contexto de la situación de Harry Kane que aseguró que luchar por el cuarto puesto en la Premier League, sin optar a nada más, no es suficiente para este club. El Tottenham, que no gana un título desde 2008, cuando levantó la Copa de la Liga con el español Juande Ramos como técnico, cayó eliminado en la Liga de Campeones contra el Milan y ahora su único objetivo de la temporada es amarrar esa cuarta plaza que quizá tampoco es suficiente para un jugador de su nivel.

"En nuestra posición como club, deberíamos estar ganando trofeos. Ese es siempre el objetivo. Optar solo al top cuatro es una consecuencia de no estar jugando tan bien como querríamos. Ahora todo por lo que podemos luchar es eso y espero que lo consigamos, pero no, no es suficiente para este club", dijo Kane, alimentando los rumores sobre si continuará en White Hart Lane la próxima temporada. "Entiendo la reacción de los aficionados. Luchar por el top cuatro no es suficiente para nadie en este club y especialmente para los aficionados. Tienen el derecho a dar su opinión", añadió.

La salida de la FA Cup, punto de inflexión

Kane mencionó como clave para la eliminación el daño moral que les hizo caer en los octavos de la Copa de Inglaterra contra el Sheffield United, un club de inferior categoría que logró dejar fuera de la FA Cup a los spurs. Según los pronósticos de Betfair, esta dinámica negativa del Tottenham tiene un fiel reflejo en los pronósticos. Que el Tottenham termine entre los cuatro primeros se paga a 3.3€ por euro apostado y sorprende ver el descenso en confianza que ha registrado. Que el Newcastle el cuarto clasificado se paga a 2.1€ por euro apostado. Mejor confianza que el club londinense.

Estilo similar al de Benzema

Kane, quien recibió una bota de oro previo a la victoria de Inglaterra por 2-0 sobre Ucrania en el estadio Wembley el domingo, después de superar el récord de goles de Wayne Rooney, puede cuestionarse si algún entrenador puede convertir a Tottenham en un equipo ganador. “Los elogios individuales son bien merecidos y son increíbles. Pero él quiere ser parte de un equipo que es exitoso”, dijo el seleccionador inglés, Gareth Southgate que deja claro que la mejoría de la carrera de su delantero pasa por su marcha del Tottenham. Una opción que le haría engrosar el mercado de delanteros centro top, ése en el que ha empezado a mirar el Real Madrid.

No sería la primera vez que se sitúa al delantero como un potencial refuerzo para el Real Madrid. El vínculo es casi eterno. Porque el inglés tiene esa cualidad en el campo de poder jugar entre líneas, como sucede con Benzema, pero más gol. Y por ello su fichaje sería, en cierta forma, dar continuidad al juego que está practicando el equipo, más combinativo, por el centro, y de menos centros desde las bandas. Harry Kane termina contrato en 2024, lo que obligaría al Tottenham a venderlo este mismo verano en caso de que el jugador pida salir (de otro modo, se irá gratis en 2024). Sacar a Kane del Tottenham no va a ser tan complicado como lo era en años anteriores. Tan es así, que el Tottenham lo ha tasado en 100 millones, como informó The Times.

La afición pide más

El verano pasado, el Tottenham Hotspur Supporters’Trust (THST) realizó una encuesta a 6.000 seguidores incondicionales. Una de las preguntas se centró en cómo veían a la propiedad. La mayoría ponía el énfasis de sus quejas en la falta de estrategia deportiva. Aunque es cierto que el club ha tenido el infortunio de las largas lesiones de Richarlison y Kusulevski, cuando han llegado este año los malos resultados, como la inesperada eliminación en la FA Cup ante el Sheffield United y el cese de Conte, el malestar social ha vuelto a ser un clamor.

La falta de títulos hace daño en el entorno de los ‘Spurs’. Y no ayuda además que su gran e histórico rival del norte de Londres, el Arsenal, viva ahora su mejor momento y que mantenga una impresionante racha de resultados al frente de la Premier, con opciones claras de ganarla. Según los pronósticos de Betfair, el futuro de Kane se sitúa en el Manchester United si abandonase Londres y se paga a 2.2€ por euro apostado a que así sucede. En el horizonte emerge también la citada posibilidad del Real Madrid que cotiza, eso sí, a 34€ por euro apostado. Aún es una probabilidad lejana, pero quién sabe si el devenir de la temporada puede ir cambiando esta tendencia.